РФ и Турция подтвердили приверженность территориальной целостности и единству Ливии

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность территориальной целостности и единству Ливии. Об этом говорится в совместном заявлении политиков в среду.

Напомним, урегулирование в Ливии стало возможным после подключения лидера РФ Владимира Путина к решению вопроса. Эрдоган и Путин призвали стороны конфликта в Ливии незамедлительно сесть за стол переговоров.

Также Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии после полуночи 12 января.

Напомним, президенты расценили убийство иранского генерала Касема Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Напомним, Сулеймани был убит в результате ракетного удара США в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам в Ираке 8 января. Жертвами ударов стали 80 человек. По предварительным данным Fox News, среди погибших граждан США нет. Возможно, поэтому президент США Дональд Трамп после иранской атаки написал в своем Twitter: «Все в порядке!», чем вызвал волну критики со стороны своих противников и политических оппонентов.