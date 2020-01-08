Путин и Эрдоган заявили о решимости бороться с терроризмом в Сирии

Москва, 8 января. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган указали на решимость бороться с терроризмом в Сирии в соответствии со всеми подписанными двусторонними соглашениями, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что соответствующее заявление прозвучало по итогам переговоров в Стамбуле.

«По Сирии президенты выразили решимость добиваться урегулирования сирийского кризиса во всех его аспектах в соответствии с документами, которые принимались в рамках астанинского процесса», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заметил, что Путин и Эрдоган заявили «о решимости бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с меморандумами от октября 2018 года и ноября 2019 года».