СМИ Украины назвали падение Boeing в Иране «крупнейшей авиакатастрофой в истории страны»

Украинские СМИ активно обсуждают катастрофу Boeing 737-800, произошедшую в столице Ирана. Журналисты и эксперты высказывают свои версии трагедии и комментируют действия власти, которая создала специальную следственную группу по выяснению причин авиакатастрофы.

«Падение Boeing-737 в Иране — это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины, — сообщает интернет-издание «Страна.uа». — Характерно, что в Иране обостряется военная ситуация с американцами — и не исключено, что катастрофа связана именно с этим. В Тегеране говорят, что причина падения — техническая. Украина также сначала исключила версию теракта или ракетной атаки. Но потом удалила это сообщение с сайта посольства в Иране. И пока официально у Киева версий случившегося нет».

Отдельное внимание СМИ уделило судьбе черных ящиков разбившегося «Боинга».

«Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета». «Пока не ясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа», — сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Вокруг этого уже разгоняют конспирологию — мол, «раз не отдают, значит, им есть что скрывать». Но, с другой стороны, вполне понятно, почему Иран не хочет отдавать ящики американской компании. Иран и США находятся на грани войны, а потому у иранцев к американскому Boeing по очевидным причинам доверия нет. Потому и ящики им не отдают», — отмечает «Страна.uа».

«В данном случае важно, чтоб была создана всесторонняя международная комиссия для расследования причин гибели. По нормам международного права Иран обязан передать черные ящики одной из стран, граждане которой погибли в авиакатастрофе, той, кому принадлежал лайнер, или компании-производителю. Также их могут передать в комиссию Международной организации гражданской авиации», — цитирует сайт авиаэксперта Сергея Гончаренко.

Украинское издание «Обозреватель» пишет: «Даже если подтвердится прозаичная версия о технических неполадках, на этой трагедии все равно будут спекулировать. «Случайны ли эти неполадки?», «Почему трагедия произошла именно в ночь бомбардировок?» — в общем, вопросов будет много. Тем более что это гражданские жертвы, никак не связанные с США и Ираном».

«Обозреватель» также приводит мнение эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока Ильи Кусы: «Уверен, что крушение самолета возьмут на вооружение все без исключения стороны. Пропагандисты уже пытаются использовать эту историю в своих целях. В любом случае теперь эта трагедия стала частью общего регионального контекста и, конечно же, информационной борьбы между сторонами».



В свою очередь, издание «Вести.uа» пишет: «Проводя аналогию со сбитым в 2014-м над Донбассом малайзийским «Боингом», можно сделать вывод, что над всем Ближним Востоком вскоре закроют воздушное пространство. После катастрофы 2014 года небо над всей восточной частью Украины было закрыто и тысячи самолетов начали облетать регион стороной. Уже в ближайшее время можно ожидать заявлений авиакомпаний о прекращении полетов над Ираном и Ираком». Кроме того, СМИ замечает: «Если совсем уж ударяться в конспирологию, подобно российским СМИ, то после крушения «Боинга» в Тегеране можно поверить и в версию о террористическом акте. Самолет могли заминировать или специально подстроить аварию двигателя. Практика показывает, что версий можно придумать десятки. При этом одна будет абсурднее другой».

Издание сообщает: «Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти страны будут требовать максимальной публичности расследования крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. По словам Гончарука, расследованием будут заниматься несколько групп из состава официальных органов Ирана, а также специалисты компании Boeing. Украина подала все необходимые ходатайства, чтобы также быть привлеченной к расследованию на территории этой страны. Кроме того, по поручению президента Зеленского по этому инциденту будет открыто уголовное производство».

А украинское интернет-СМИ «Политнавигатор» цитирует российского авиационного эксперта Вадима Лукашевича. Он «не исключил» версию внешнего воздействия на самолет (например, боевой ракетой), но при этом заявил, что «могут быть и невоенные причины гибели «Боинга».

«Лукашевич считает: в чем сейчас можно быть абсолютно уверенным по характеру выпадения обломков, то это в том, что самолет разрушился от взрыва при ударе о землю. Есть видео, на котором виден сноп огня, падающий на землю под крутым углом (визуально 20–25 градусов). То есть самолет уже в процессе падения был неуправляем, говорит Лукашевич. Он только что взлетел, двигатели работали на максимале, топлива в баках было на многочасовой перелет. С учетом наличия открытого огня при ударе о землю взрыв был неизбежен, что мы и наблюдаем на обломках — все они очень небольшие, практически отсутствуют крупные фрагменты. Слабым утешением является лишь тот факт, что смерть всех находившихся на борту была мгновенной», — цитирует Лукашевича киевский «Политнавигатор».

Популярный украинский Telegram-канал «Клименко.Тайм» написал: «Вообще, последствия событий этой ночи в Персидском заливе будут максимально глобальными — вне зависимости от развития ситуации. Первые последствия для мировой экономики — рост нефти и другого сырья, а также выход инвесторов из рискованных активов. А рискованные активы — это в том числе наши, украинские «мусорные» гособлигации. И на повестку дня становится вопрос: что теперь будет с «пирамидой ОВГЗ», которая в последние годы и особенно месяцы обеспечивала приток валюты в страну, а также позволяла «держать» и даже повышать курс гривны?»

Telegram-канал «Зрада чи перемога» замечает: «К посольству Ирана в Киеве принесли букет гвоздик. Но он не для пассажиров МАУ, а для убитого генерала Сулеймани. «Это подарок Касему Сулеймани от украинских консерваторов. Ваша жизнь — война против глобализма. Вы стояли за своих людей. Слава Касему Сулеймани! От украинских традиционалистов», — говорится в записке на английском языке, оставленной вместе с букетом. А вот к украинскому посольству в Москве люди начали приносить цветы в память о погибших в сегодняшней авиакатастрофе. Не будем напоминать, что в случае трагедий несут наши националисты к посольствам РФ в Украине».

Политический Telegram-канал «Запрещенная Украина» обращает внимание, что «президент РФ Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму со словами соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета Boeing-737, произошедшей утром 8 января под Тегераном».