Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 8 января.

Несколько военных баз США в Ираке подверглись мощному ракетному обстрелу, сообщается о десятках выпущенных ракет. Американская авиабаза «Айн-аль-Асад» в Ираке подверглась ракетному обстрелу.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян не осознает происходящего и не узнает людей. Цымбалюк-Романовская заявила, что вернувшийся к экс-супруге Джигарханян не осознает происходящего.

Неизвестный на автомобиле заехал на территорию одесского аэропорта и заявил, что терминал заминирован. Неизвестный заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и заявил о минировании.

Поклонники балерины сочли не привлекательным то, как выглядит ее грудь в пляжном костюме. Подписчики высмеяли новый купальник Волочковой.

Президент РФ Владимир Путин пока не будет сообщать Трампу об итогах своего визита в сирийскую столицу 7 января. Песков заявил, что Путин не планирует информировать Трампа о визите в Дамаск.

На снимках видны обломки самолета, обугленные детали и спасатели, работающие на месте аварии. Появились фото с места крушения украинского лайнера в Тегеране.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства американцами главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани. Американцы раскритиковали убийство Сулеймани и одобрили ответные удары Ирана по базам США.

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани ожидаемо подожгло ситуацию в регионе. Yankee go home! Почему США должны немедленно уйти с Ближнего Востока.

Отдыхающие массово покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением. Туристы бегут с зимних курортов в Грузии из-за проблем с водоснабжением.

Анастасия Заворотнюк, страдающая раком, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов. Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов.