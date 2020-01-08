Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани

Стамбул, 8 января. Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Переговоры президентов РФ и Турции прошли сегодня в Стамбуле. Они длились полтора часа. Встреча проходила за закрытыми дверями. Выступления политиков ждали более 100 телекомпаний. Об итогах переговоров высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президенты высказались за решение всех региональных проблем исключительно мирными методами, на основе международного права», — сказал он журналистам.

Напомним, военачальник Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам в Ираке 8 января. Жертвами ударов стали 80 человек. По предварительным данным Fox News, среди погибших граждан США нет. Возможно, поэтому президент США Дональд Трамп после иранской атаки написал в своем Twitter: «Все в порядке!», чем вызвал волну критики со стороны своих противников и политических оппонентов.