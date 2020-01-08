В ЕС заявили о незаконности меморандума Триполи и Анкары

Триполи, 8 января. Меморандум о взаимопонимании между Триполи и Анкарой не соответствует международному морскому праву, заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом он рассказал после встречи с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Турция ратифицировала подписанный с террористическим Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном взаимодействии в декабре 2019 года.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ПНС обратится к Анкаре с соответствующей просьбой. Отметим, что Анкара продолжает отправлять в Ливию сирийских боевиков, а также помогает террористам ПНС, отправляя им вооружение и технику.

Турция продолжает всеми силами пытаться закрепить свое присутствие в Ливии.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы очистить республику от боевиков, захвативших ливийские территории.

Большая часть Ливии в настоящее время находится под контролем ЛНА.