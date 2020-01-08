Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января

Стамбул, 8 января. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии после полуночи 12 января. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что президенты согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию, а также поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ситуации в африканской стране.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также заявил, что главы двух государств подтвердили приверженность территориальной целостности и единству Ливии.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за последними событиями, в частности, за интенсивными боевыми действиями вокруг Триполи, в многострадальной Ливии. Ухудшающаяся ситуация в Ливии подрывает безопасность и стабильность в окружающем Ливию пространстве», — говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

На переговорах в Стамбуле по случаю открытия газопровода «Турецкий поток» Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана и США.