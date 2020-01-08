Путин и Эрдоган заявили о намерении развивать партнерство во всех областях

Стамбул, 8 января. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах. Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Сегодня президенты двух стран открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы.

После успешного запуска газотранспортной системы «Турецкий поток» Анкара рассчитывает на успешное завершение еще одного российского-турецкого проекта — строительства АЭС «Аккую».

Эрдоган выразил надежду, что проект будет завершен в срок, а Россия и Турция будут и дальше двигаться по одному пути как два добрых попутчика.

Напомним, что в Стамбуле завершились переговоры президента России и лидера Турции.