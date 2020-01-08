

Сирия, 8 января. В НАТО опровергли данные о потерях в рядах сил международного альянса в результате атаки КСИР в Ираке. Произошла стычка в рядах курдских радикалов на севере Дейр-эз-Зора. «Ансар ат-Таухид» обстреляла позиции САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по разминированию территории на юго-востоке от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне оккупации SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Ансар ат-Таухид»: обстреляла позиции САА на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: лишились нескольких своих радикалов во время междоусобной стычки в городе Ас-Сувар в Северном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о отражении атаки САА в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Информационный портал SANA News сообщает о том, что в Алеппо завершился еще один этап работ по ликвидации следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) производят подрыв оставшихся от исламистов боеприпасов в районе озера Эль-Джаббуль на юго-востоке от административного центра провинции. Разминирование осуществлялось в период с 8.00 до 14.00. Об итогах проведенных работ не сообщается.

Между тем подкрепления Сирийской арабской армии (САА), о передислокации которых сообщалось несколькими часами ранее, прибыли в район Аль-Халидия на окраине Алеппо, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MathieuMorant).

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) прогремел взрыв. По сведениям Twitter-канала (MasarPressNet), детонировала фугасная бомба, которая была заложена на обочине дороги поблизости от населенного пункта Аль-Джарди на юго-востоке провинции. В результате инцидента несколько курдских бойцов получили ранения. В организации взрыва подозреваются террористы «Исламского государства», действующие в составе так называемых спящих ячеек.

Тем временем в городе Ас-Сувар в северной части провинции произошла стычка между членами «демократической армии», в которой погибли или пострадали несколько боевиков группировки. О причинах вооруженного конфликта пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Джихадисты вооруженной оппозиции вновь прибегли к обстрелам позиций Сирийской арабской армии (САА) в юго-восточной части Идлиба. Как передает интернет-портал Step News Agency, боевики группировки «Ансар ат-Таухид» нанесли ракетные удары по окрестностям деревень Фарван и Аль-Барса. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняются.

Тем временем исламисты «Джебхат ан-Нусры»1*** утверждают, что им якобы удалось отбить атаку правительственных войск. По данным Twitter-канала (baladinetwork), столкновения разворачивались в районе населенного пункта Семака. Более подробная информация о случившемся пока выясняется. Напомним, ранее оппозиционные СМИ также публиковали заявления о потерях сил САР в живой силе и военной технике, которые, однако, не были подтверждены официально.

Ирак

Стало известно о том, что в НАТО опровергли данные о потерях в рядах сил международного альянса в результате обстрелов со стороны Корпуса Стражей Исламской революции. Ранее с опровержением также выступило министерство внутренних дел Иракского Курдистана. Напомним, сегодня вооруженные силы Ирана выпустили 20 ракетных снарядов по расположениям войск США на территории Ирака. Иранские СМИ заявляли о гибели не менее 80 американских военных.

Между тем поступила информация о выводе войск Хорватии и Словении из Иракской Республики. Напомним, после убийства главы спецназа КСИР Касима Сулеймани, в регионе нарастает напряжение в отношениях между США и Ираном, что способствует развитию вооруженного конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.