В ОСК уточнили срок ввода в строй пострадавшего от пожара «Адмирала Кузнецова»



Президент АО «Объединенная судостроительная компания» Алексей Рахманов заявил, что срок ввода в строй после запланированного ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», несмотря на пожар, не изменился. Это 2022 год. Об этом глава компании рассказал на брифинге для представителей средств массовой информации, на котором побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ущерб, безусловно, есть, — отметил Рахманов. — Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию».

Точный размер ущерба от пожара, случившегося 12 декабря 2019 года, по словам главы ОСК, будет известен в конце января, когда свою работу завершит специальная комиссия. Но самое главное, что срок ввода в строй ТАВКР, несмотря на это происшествие, не изменился, подчеркнул Рахманов. Корабль должен вернуться на воду, как и планировалось, в 2022-м. Хотя кое-где появились слухи о том, что ремонтные работы будут продлены из-за пожара еще на год.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем на борту авианесущего крейсера, когда тот находился на ремонте в доке Мурманска, — на площади в 600 квадратных метров. По информации Северного флота РФ, в результате ЧП два человека погибло и десять пострадало. Всем им незамедлительно была оказана медицинская помощь.

В ОСК тогда пояснили, что пожар вспыхнул во время проведения сварочных работ в первом энергоотсеке. Находившиеся на корабле работники были эвакуированы.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным представителем своего класса в Военно-морском флоте России. Впервые он был спущен на воду в декабре 1985 года. Военное судно предназначено для борьбы с крупными надводными целями и защиты морских соединений от нападения с использованием вражеских авианосцев и подводных лодок. Кроме того, ТАВКР может оказывать поддержку при проведении десантных операций.