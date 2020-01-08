СК РФ завершил расследование в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз

Москва, 8 января. Руководство колонии обустраивало шикарный быт Вячеслава Цеповязя за счет незаконно организованных на территории тюрьмы пасек, птичников, сувенирных цехов и автосервисов. Итоги расследования по факту нарушений правил проживания в амурской колонии представил Следственный Комитет РФ.

Отмечается, что производственные объекты были оформлены на близких и родственников заключенных. Это позволило создать «царские» условия проживания для преступников, не соответствующие установленным нормам. Отбывающие заключение могли беспрепятственно пользоваться мобильными телефонами и постоянно нарушали условия заключения.

В результате расследования обвинение в превышение должностных полномочий предъявлено начальнику колонии Сергею Картавцеву и его заместителю Владимиру Васильеву.

Напомним, что Цеповяз — член кущевской преступной группировки, осужденный за массовые убийства. Поводом для расследования в отношении руководства тюрьмы послужили опубликованные в интернете фотографии, где Цеповяз питался изысканными блюдами, находясь в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что суд принял решение перенести заседание по делу экс-супруги Цеповяза, которую обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году, передает Царьград.