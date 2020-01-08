Москва, 8 января. Двое российских моряков, которых похитили пираты в Нигерии, были освобождены, сообщил представитель нигерийских ВМС Сулеман Дахун.

Пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии. Они похитили троих членов экипажа — двух россиян и одного индийца. В перестрелке были убиты четыре сотрудника спасательной группы ВМС страны. Как пишет Agence France-Presse, все трое похищенных были освобождены в ночь на среду в результате специальной операции местной команды ВМС в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии.

В Нигерии освободили похищенных пиратами двоих россиян. Освобождение моряков прошло около 23.00 во вторник. При этом один из похитителей был арестован. Как сообщают источники в нигерийской службе безопасности, в ходе операции были уничтожены несколько пиратов. Поиски оставшихся на свободе злоумышленников продолжаются.

В ноябре 2019 года пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина. Сообщение о нападении на судно, стоявшее на якоре у города Котону, расположенного в южной части Бенина, появилось на сайте компании.

В компании не уточнили, граждане каких государств были похищены пиратами. Оставшиеся на борту моряки сообщили о случившемся местным властям, после чего судно прибыло в порт Котону.

Ранее RT сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, произошедшего в августе нынешнего года. Тогда были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян.