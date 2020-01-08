В ФРГ заявили, что визит Меркель в Москву не связан с убийством США Сулеймани



Берлин, 8 января. Заявления о том, что убийство США иранского генерала Касема Сулеймани является предлогом для визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, является заблуждением, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Планы и договоренности по этим переговорам датируются 25 декабря 2019 года», — подчеркнул он.

При этом Зайберт указал на то, что тема обострения отношений Ирана и США обязательно будет на повестке дня, но при этом поездка имеет и другие основания и цели.

«Речь идет о международных вопросах, которыми занимаются Германия и Россия», — пояснил спикер правительства Германии, отметив, что речь идет о Ливии, Украине.

Напомним, Меркель посетит Москву в субботу, 11 января.

США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада 3 января. Целью было уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани. 8 января Иран ответил на эту агрессию, выпустив ракеты по американским военным базам в Ираке. По данным иранского телеканала Press TV, в результате погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это в своем Twitter, написав, что «все в порядке». Журналисты Fox News со ссылкой на свои источники сообщили, что граждан США среди жертв, по предварительным данным, нет.