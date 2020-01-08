Аркатов оценил обещание президента Ирана «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке за то, что те «отрезали» Тегерану «руку», в роли которой выступал убитый по приказу президента США Дональда Трампа генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В свою очередь, Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, в обращении к гражданам своей страны 8 января заявил, что Штаты уже получили «пощечину» в виде ракетных ударов по своим базам в Иране. Данная риторика свидетельствует об исключительной серьезности Тегерана и дальше отстаивать свои интересы в своем регионе, считает политолог Иван Аркатов.

«Однако, на мой взгляд, если США не станут отвечать на обстрел своих баз какими-то дополнительными провокационными действиями, возможно, масштабного конфликта удастся избежать, — считает собеседник ФАН. — В противном случае Тегеран будет мстить американцам как с помощью ударов по их вооруженным силам, так и на уровне создания новых военно-политических союзов, весьма неприятных для Вашингтона».

В качестве примера такого союзника эксперт приводит Турцию — партнера США по блоку НАТО, с которым у американцев в последнее время не складываются отношения. Тем не менее прямого военного конфликта, наподобие кампании против Ирака в 2003 году политолог не ожидает — Иран намного более мощная страна с развитыми вооруженными силами, и Трамп побоится воевать с ней. В свою очередь, сам Иран также вряд ли решится первым начать серьезные военные действия.

«Если КСИР предпримет какие-то провокационные акты насилия на территории США или их союзников, он тем самым настроит против Тегерана весь мир, — уверен Аркатов. — Так что, на мой взгляд, все эти яркие угрозы от руководителей Ирана были сказаны для красного словца и не более того. Что же касается обвинений Хаменеи в «коррупционности» американского присутствия, то, я думаю, он имел ввиду факты подкупа Соединенными Штатами высокопоставленных чиновников и военных в «нужных» им государствах для организации провокаций внутри них. Мы видим это на примере Сирии и Египта — и это только то, о чем стало известно».

По словам эксперта, несмотря на то, что президентом Ирана является Хасан Рухани, реальная власть находится в руках духовного лидера, который, согласно Основному закону страны, имеет более высокий статус, чем высшее должностное лицо.