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Аркатов оценил обещание президента Ирана «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

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Аркатов рассказал, что имел ввиду Рухани, обещая «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке за то, что те «отрезали» Тегерану «руку», в роли которой выступал убитый по приказу президента США Дональда Трампа генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В свою очередь, Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, в обращении к гражданам своей страны 8 января заявил, что Штаты уже получили «пощечину» в виде ракетных ударов по своим базам в Иране. Данная риторика свидетельствует об исключительной серьезности Тегерана и дальше отстаивать свои интересы в своем регионе, считает политолог Иван Аркатов.

«Однако, на мой взгляд, если США не станут отвечать на обстрел своих баз какими-то дополнительными провокационными действиями, возможно, масштабного конфликта удастся избежать, — считает собеседник ФАН. — В противном случае Тегеран будет мстить американцам как с помощью ударов по их вооруженным силам, так и на уровне создания новых военно-политических союзов, весьма неприятных для Вашингтона».

В качестве примера такого союзника эксперт приводит Турцию — партнера США по блоку НАТО, с которым у американцев в последнее время не складываются отношения. Тем не менее прямого военного конфликта, наподобие кампании против Ирака в 2003 году политолог не ожидает — Иран намного более мощная страна с развитыми вооруженными силами, и Трамп побоится воевать с ней. В свою очередь, сам Иран также вряд ли решится первым начать серьезные военные действия.

Аркатов рассказал, что имел ввиду Рухани, обещая «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

«Если КСИР предпримет какие-то провокационные акты насилия на территории США или их союзников, он тем самым настроит против Тегерана весь мир, — уверен Аркатов. — Так что, на мой взгляд, все эти яркие угрозы от руководителей Ирана были сказаны для красного словца и не более того. Что же касается обвинений Хаменеи в «коррупционности» американского присутствия, то, я думаю, он имел ввиду факты подкупа Соединенными Штатами высокопоставленных чиновников и военных в «нужных» им государствах для организации провокаций внутри них. Мы видим это на примере Сирии и Египта — и это только то, о чем стало известно».

По словам эксперта, несмотря на то, что президентом Ирана является Хасан Рухани, реальная власть находится в руках духовного лидера, который, согласно Основному закону страны, имеет более высокий статус, чем высшее должностное лицо.

«Обычно все из заявления проходят в одном ключе, однако именно за Али Хаменеи стоит последнее слово в делах управления иранского государства», — уверен собеседник ФАН.

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