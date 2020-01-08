Правительство Марокко не приемлет вторжения Турции в Ливию

В Марокко заявили о бескомпромиссном неприятии военной интервенции в Ливию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Марокко Насер Бурайта.

По словам представителя марокканского МИДа, ситуация в Ливии показывает, что иностранное вмешательство во внутренние дела страны только осложняет ситуацию. Присутствие других государств на территории Ливии отдаляет возможность решить кризис политическим путем, углубляя разногласия и угрожая миру и безопасности в Северной Африке.

Отметим, что самым активным участником игры извне в Ливии является Турция, из которой на сторону террористического так называемого Правительства национального согласия (ПНС) регулярно поставляется оружие и сирийские боевики.

В СМИ неоднократно публиковались доказательства вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, в частности, поставку оружия в обход оружейного эмбарго ООН и переброску сирийских боевиков через Стамбул из Идлиба на сторону террористов из ПНС Ливии.

Сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того, как Ливийская национальная армия (ЛНА) приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии. Федеральное агентство новостей публиковало перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

В середине октября издание Arabi Today опубликовало инфографику о поставках турецкого оружия и снаряжения морем. За три месяца в порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт, контролируемые ПНС Ливии, из Турции прибыло семь грузовых кораблей.

Подробнее с вмешательством Турции во внутренние дела Ливии вы сможете ознакомиться в расследовании ФАН.