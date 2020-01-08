Непопулярная версия: американский БПЛА сбил украинский «Боинг-737» в небе над Ираном

Самолет «Международных Авиалиний Украины» Boeing 737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Почему это скорее всего правда — в материале Федерального агентства новостей.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение через 8 минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. И данную трагедию действительно можно было бы списать на неисправность самолета или человеческий фактор, если бы не ряд слишком подозрительных совпадений.

Есть мотив

За несколько часов до падения самолета иранские силы подвергли обстрелу американские базы в иракских городах Айн аль-Асад и Эрбиль. Данная операция стала ответом Ирана на убийство лидера Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По версии иранских СМИ, по военным объектам США было выпущено 35 ракет, по американской версии — от 12 до 15. Иран утверждает, что погибло 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения, американцы отрицают жертвы среди своего личного состава.

Так или иначе, официальная операция Ирана против Соединенных Штатов, которая получила название «Мученик Сулеймани», могла стать достаточным причиной для того, чтобы американцы приняли симметричные меры.

Европейские самолеты в Тегеран не пустили

Для того, чтобы понять, что произошло с украинским самолетом, нужно внимательно посмотреть на то, как развивались события. Все исчисления времени мы будем проводить по московскому времени и по стандарту UTC.

Первые сообщения о том, что Иран выпустил баллистические ракеты по американским базам в Ираке, появились в ночь на 8 января 2020 года - в 23.00 UTC (02.00 мск). Тогда же по сети стали распространяться видео пуска ракет с территории Ирана.

#BREAKING #AlAsad airbase that houses US & coalition troops in #Iraq has been hit with 6 rockets. Not clear if there are any casualties.#Erbil #Kurdistan pic.twitter.com/8TTnSo71Zo — News flash (@BRNewsFlash) January 7, 2020

В 00.30 UTC (03.30 мск) СМИ сообщили, что Иран начинает вторую волну воздушной атаки. По данным информационного агентства Tasnim, Иран провел еще один пуск ракет по ряду американских объектов в Ираке спустя час после первой атаки.

#Breaking IRGC announces the second wave of strikes against US forces in Iraq, Iranian media reports. — Kasım İleri (@kasimileri_) January 8, 2020

В 00.43 UTC (03.43 мск) на сайте Пентагона появляется официальное заявление помощника министра обороны по связям с общественностью Джонатана Хоффмана о ракетной атаке на базы США в Ираке.

The following statement is attributed to @ChiefPentSpox: At approximately 1730 EST on Jan. 7, Iran launched at least a dozen ballistic missiles against U.S. military & coalition forces in Iraq. — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) January 8, 2020

В 01:52 UTC (04.52 мск) Федеральное агентство авиации США (FAA) выпускает экстренное уведомление о закрытии неба над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами для гражданской авиации в связи с событиями на Ближнем Восток.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

Примеру FAA последовали другие авиационные агентства и крупные перевозчики. Так, British Airways развернула свой рейс из Лондона в Дубай, потребовав совершить посадку в Стамбуле. Другие самолеты британской авиакомпании были направлены по другим маршрутам.

Anoter British Airways flight to Dubai is diverted to Istanbul pic.twitter.com/ZhtPaHQSBM — Kamil (@kamil23nyc) January 8, 2020

A few other airlines have re-routed. pic.twitter.com/vGGbDmXfa0 — Amit Singh (@flyingamit) January 8, 2020

А теперь переходим к разбившемуся самолету. Несмотря на оповещение о закрытии неба, в 02.38 UTC (05.38 мск) из аэропорта Тегерана вылетает украинский «Боинг», следующий рейсом PS752 в Киев. Спустя 6 минут наземные службы получают последний сигнал от самолета, после чего он пропадает с радаров.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Охота на КСИР

В пользу версии о том, что крушение украинского «Боинга» в Иране – дело рук американцев, говорят и некоторые источники. Так, например, издание Live Report приводит слова иранского военного источника о том, что США планировали уничтожить правительственный самолет с лицами, отвечавшими за нападение на базы в Айн аль-Асад и Эрбиле.

«Но по ошибке был сбит обычный гражданский лайнер. Эту версию мы считаем основной. Тем более, что перед падением самолета недалеко был обнаружен средствами слежения БПЛА MQ-9 Reaper, который сейчас состоит на вооружении в основном у США. Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством страны», — цитирует источник Live Report.

Собеседник издания также отметил, что США начали охоту на руководство Ирана, включая командный состав иранского Корпуса стражей исламской революции, высокопоставленных сотрудников Министерства обороны страны и представителей МИД.

Кстати, именно беспилотник MQ-9 Reaper, который заметили системы слежения, может атаковать не только наземные, но и воздушные цели. А среди ВВС Ирана есть несколько видов гражданских самолетов фирмы Boeing. Поэтому ошибка оператора БПЛА вполне могла быть.

При аналогичных обстоятельствах

Еще одним совпадением в ночной трагедии стало то, что Соединенные Штаты Америки уже сбивали гражданские самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ирана.

3 июля 1988 году при схожих обстоятельствах крейсер ВМС США Vincennes запустил ракету «земля-воздух» по авиалайнеру Airbus A300 компании Iran Air. Причем атака была осуществлена через 7 минут после вылета рейса из аэропорта в Бендер-Аббасе. США объяснили инцидент тем, что гражданский самолет был принят за истребитель F-14 ВВС Ирана. Вероятно, аналогичная ситуация произошла и ночью 8 января.

С любой из военных баз

По информации из открытых источников американские военные, на вооружении у которых имеются и беспилотники, присутствуют практически во всех сопредельных с Ираном странах. Только в Ираке американский военный контингент имеет численность в 6000 человек. В Кувейте личный состав ВС США насчитывает до 13000, а в Афганистане – до 14000 военнослужащих.

Не исключено, что именно с одной из военных баз в этих странах экстренно вылетел американский беспилотник для того, чтобы атаковать иранский самолет в ответ на обстрел двух американских баз, но вместо этого поразил гражданский рейс.

Обращение к нации

Примечателен и тот факт, что после атаки на американские базы президент США Дональд Трамп обещал сделать заявление, касающееся ночных событий. Об этом глава Соединенных Штатов написал у себя в Twitter в 05.45 мск, за минуту до того, как в небе над Тегераном был сбит украинский «Боинг».

Вероятно, Дональд Трамп хотел таким образом анонсировать обращение к нации и отчитаться перед нацией об убийстве еще нескольких высокопоставленных иранских чиновников. Но беспилотник поразил не ту цель, на которую рассчитывал американский президент и американское военное командование.

Тайна черного ящика

На момент публикации известно, что оба черных ящика упавшего «Боинга» найдены, однако Иран заявил, что не будет передавать самописцы компании производителю. Также правительство страны пока не определилось какой стране будут переданы черные ящики для изучения.

Возможно такое поведение руководство Исламской Республики связано с тем, что она не хочет афишировать атаку американского беспилотника в своем воздушном пространстве, поскольку этот факт скомпрометирует военное командование страны. Этим же объясняется и официальная позиция Ирана, который назвал причиной случившегося в небе над Тегераном техническую неисправность, которая привела к возгоранию двигателя. Хотя все указывает на американский удар с беспилотника.

Пилоты не верят в пожар двигателя

Автор тематического блога «Небесные истории», командир Боинга-737 Денис Окань аргументировано раскритиковал версию о загоревшемся двигателе.

«Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг — и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета», — пишет он у себя в Instagram.

Пилот также отметил, что в случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик самолета не выключается в воздухе, как это было видно на карте сервиса FlightRadar24.

«На видео отчётливо видно, как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета. Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести», — завершает свой пост Денис Окань.

Маленькая победоносная война

Версия об американском беспилотнике укладывается и в общий курс нынешнего президента США Дональда Трампа, у которого сейчас стоит задача — развязать войну в Иране. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Владимир Карасев.

«В основном американцы не заморачиваются сильно. Я не исключаю, что он [украинский самолет] мог быть сбит беспилотником либо американским, либо британским, либо израильским. Трамп ранее анонсировал, что будут бить по военным объектам в Иране. Мир подошел к очередной войне. И поджигателем войны в очередной раз выступают Соединенные Штаты во главе с президентом США Дональдом Трампом», — уверен Владимир Карасев.

По мнению эксперта, основная причина «маленькой победоносной войны», которая нужна сейчас Трампу, — желание победить на выборах.

«Американцы могут заявить, что, мол, надо защитить демократию, американских солдат и нанести ряд упреждающих ударов по иранским объектам, прекрасно понимая, что иранцы по силе ответить не смогут в силу того, что американская военная машина более развита в военном плане. Все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, связано с будущей президентской кампанией в Соединенных Штатах», — заключил Владимир Карасев.

Так или иначе, подтвердить версию крушения украинского «Боинга» в результате атаки американского беспилотника смогут только данные с бортовых самописцев, однако ни Иран, ни тем более США не заинтересованы в том, чтобы мировая общественность узнала эту неудобную правду.