МВД Туниса изъяло турецкий груз контрабандного оружия в Ливию

Партия оружия, которая направлялась из Турции в Ливию, была конфискована в канун рождественских праздников в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Туниса Халед Хаюни в среду в эфире местного радио «аш-Шамс».

Как сообщает представитель правоохранительного ведомства, в ходе операции полицейские арестовали пять контрабандистов. Кроме того, в ночь с 4 на 5 января в городе изъяли еще одну партию оружия — 35 штурмовых винтовок пытались провезти в Бени Хедаш автотранспортом.

Ранее 20 июня 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара нарушает эмбарго ООН и продает оружие и оборудование ПНС Ливии. Это стало первым утверждением относительно поставок Анкарой техники в Триполи. Уже 22 июня арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленного ливийского военного источника сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию. Источник указал, что это оружие будет доставлено в течение следующих нескольких дней в Мисурату для поддержки террористов.

Международные организации также подтверждают факт незаконной поставки оружия со стороны Турции террористическому ПНС – как сообщается в докладе СБ ООН, переброска осуществлялась с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату по воздуху. Фрахтователем самолетов на все рейсы выступал турецкий офис компании «ProAir-CharterTransport GmbH», а операторами — частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и общество с ограниченной ответственностью (ООО) «SkyAviatrans» (Украина).

Подробнее с вмешательством Турции во внутренние дела Ливии вы сможете ознакомиться в расследовании ФАН.