Президент Совета племен Феццан назвал вторжение Турции в Ливию проявлением авторитаризма

Президент Совета племен и городов Феццан Али Абу Собех уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен разорвать социальный институт ливийцев и разжечь этническую рознь в обществе. В заявлении «218 NEWS» он подчеркнул, что вмешательству Эрдогана во внутренние дела Ливии нет никакого юридического обоснования и назвал действия турецкого лидера авторитаризмом.

Как утверждает Али Абу Собех, президент Турции не может оправдывать свои действия интересами национальной безопасности, так как Турция не граничит с Ливией. Анкара руководствуется лишь «нерентабельным и незаконным» соглашением, подписанным с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Лидер феццанского Совета племен отметил, что ливийский народ способен сдерживать Эрдогана и будет сопротивляться тому, что он назвал «турецкой агрессией». В то же время он призывал ливийские племена сесть и обсудить ситуацию серьезно и эффективно, поскольку Ливии грозит разделение в случае реализации Турцией своих угроз.

«Это не борьба за власть, а война за существование, поэтому ливийцы должны противостоять агрессии независимо от их политических ориентаций», — заявил Али Абу Собех.

В заключении он призвал ПНС Ливии пересмотреть свое отношение к Турции и сесть вместе с представителями восточного правительства за стол переговоров, чтобы положить конец политическим проблемам в стране и остановить турецкую агрессию.

В СМИ неоднократно публиковались доказательства вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, в частности, поставка оружия в обход оружейного эмбарго ООН и переброска сирийских боевиков через Стамбул из Идлиба на сторону террористов из ПНС Ливии.

Ранее сообщалось, что турецкая правящая Партия справедливости и развития стала избавляться от террористических группировок, которые поддерживала ранее в Сирии, «командируя» боевиков в Ливию. В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили открытие четырех рекрутских центров в штаб-квартирах протурецких террористических группировок в Сирии по привлечению и набору молодежи для участия в боевых действиях в Ливии за денежное вознаграждение. В настоящее время известно, что эти четыре центра были открыты в Африне на севере провинции Алеппо и в Кибарии.

Незадолго до этого организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан заявила о похищении вооруженными группировками своего лидера Абд аль-Монейма Сануси и возложила ответственность за безопасность арестованного на главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа лично.