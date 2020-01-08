США используют Twitter в схеме развития конфликта с Ираном после убийства Сулеймани

После убийства иранского военного лидера Касема Сулеймани США развернули против Ирана не только военную кампанию, но и информационную войну. На американском сервисе Twitter появилась реклама, которая в негативном ключе освещает «иранский режим».

Начало 2020 года ознаменовалось рядом военных событий на Ближнем Востоке, которые привели к вспышке международных конфликтов. США нанесли ракетный удар в район аэропорта Багдада. Мишенью стала колонна автомобилей, в одном из которых находился лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. При атаке он погиб.

Убийство иранского генерала было совершено по приказу президента США Дональда Трампа. Смерть Сулеймани вызвала острую негативную реакцию на Ближнем Востоке. Кроме того, после случившегося Иран и Турция договорились о необходимости объединения в борьбе с преступными действиями США. Российский МИД также осудил поступок руководства Соединенных Штатов и сообщил о возникновении негативных последствий для региона. Глава Совещательного совета при верховном лидере Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отомстит США за гибель своего военного лидера.

Первый удар со стороны Ирана не заставил себя долго ждать. В ночь на 8 января был нанесен удар баллистическими ракетами по американским объектам в Ираке. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

США после убийства Сулеймани развернули не только военную кампанию, связанную с наращиванием присутствия своих вооруженных сил на Ближнем Востоке, но и реализовали информационную кампанию, являющуюся частью гибридной войны.

Привычная тактика США

Издание RT в своем Telegram-канале обратило внимание на то, что в Twitter появились рекламные блоки, которые отвечают интересам США. В частности, раскручивается пропаганда негативного отношения к «иранскому режиму».

Блоки подобного рода публикуются на русском языке, что явно направлено на внедрение западных идей по поводу ситуации на Ближнем Востоке в умы русскоязычного населения. Стоит отметить, что Twitter уже блокировал возможность распространения рекламы для неугодных русскоязычных и англоязычных популярных аккаунтов за то, что их материалы не отражали позицию Запада по поводу ближневосточной ситуации. Под информационные санкции попали страницы крупных СМИ, таких как RТ и «Спутник».

Продвижение рекламы на ангажированных платформах — привычный для США инструмент. Использование СМИ для оправдания преступных действий американского руководства замечалось фактически во всех конфликтах, где так или иначе принимали участие Штаты. По отработанной схеме происходил переворот на Украине, когда с помощью различных информационных ресурсов производилась дискредитация действующей украинской власти и России. Эта же схема была реализована и в событиях в Венесуэле, когда неудобного для США главу Николаса Мадуро пытались свергнуть проамериканские силы. Все действия «оппозиции» сопровождались информационными атаками на Мадуро в американских СМИ, в том числе в Twitter.

Травля в СМИ — лишь «затравка» перед военными действиями

При этом травля на информационных ресурсах выступает в схеме США лишь началом в глобальной гибридной войне. Следующим этапом американское руководство использует военные методы раскачивания конфликта. Для создания шумихи и принуждения соперника к действиям совершается нападение на военные базы или на гражданские объекты. Ситуация с убийством Сулеймани развивается по схожему сценарию.

Примечательно, что сегодня, 8 января, в Тегеране потерпел крушение гражданский самолет. На борту находились 179 человек. При крушении пассажирам выжить не удалось. Официальной версии на данный момент нет, однако учитывая развитие конфликта Ирана и США, не исключено, что причиной крушения могла стать американская ракета. Подобное развитие событий можно было наблюдать и ранее. В 1988 году американцы сбили гражданский самолет Ирана, в результате чего погибли 290 человек.

Удар Ирана по американским базам в Ираке стал выгодным для американского руководства событием для развития конфликта в выгодном для себя ключе. Ведь с помощью информационных ресурсов и травли Ирана в СМИ, США могут теперь попытаться обвинить в крушении самолета иранское руководство, которое первым нанесло удар. США нередко прибегают к провокациям для развязывания конфликтов или вытягивания противника на ответные действия. Тактика США в борьбе с Ираном уже находится на стадии реализации, и конфликт ожидает стремительное развитие.