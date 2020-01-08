Донбасс сегодня: Донецк под огнем ВСУ, украинские бойцы стреляют друг в друга

Донбасс, 8 января. В ДНР не утихают обстрелы даже в праздничные дни. Оборонные ведомства республик сообщают об очередных потерях личного состава украинской армии. В ожидании приезда комиссии офицеры ВСУ скрывают следы хищений имущества. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня два раза. Оба случая были зафиксированы в ДНР.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстрелам подверглись село Спартак и поселок шахты «Трудовская» в Донецке.

ВСУ несут потери

Разведка Народной милиции ДНР получила новую информацию о сокрытии очередных потерь среди личного состава ВСУ. Так, в районе пригородного села Пески, где дислоцируются подразделения 56-й бригады ВСУ, двое рядовых устроили драку между собой.

При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Один военнослужащий прострелил товарищу ногу из автомата и, заметая следы преступления, попытался отвезти раненого бойца на такси в больницу. Там он упрашивал врачей не сообщать об инциденте в правоохранительные органы. Однако, получив отказ в двух медицинских заведениях, бросил пострадавшего на пороге больницы в Селидово и скрылся, прихватив оружие сослуживца.

Еще один случай произошел в селе Широкино, где расположилась 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Солдат, разряжая автомат, выстрелил себе в ногу. В той же бригаде, практически в один день с предыдущим случаем, рядовой покончил с собой. Причина — неуставные отношения с сослуживцами, выражающиеся в постоянных издевательствах сержантов над солдатом.

В ЛНР сообщили еще об одном факте травмирования военнослужащих, произошедшем в расположении 93-й бригады ВСУ. Двое бойцов украинской армии получили огнестрельные ранения из собственного оружия. По информации оборонного ведомства ЛНР, в 93-ю бригаду ВСУ прибыла штабная комиссия из ОТГ «Север» для выяснения обстоятельств. Все перечисленные случаи представлены штабом ООС как потери в результате открытия огня со стороны ДНР и ЛНР.

ВСУ скупают топливо на заправках

Как рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в районе населенного пункта Золотое отмечены случаи скупки бензина и прочих ГСМ на гражданских автозаправках военнослужащими ВСУ. По информации защитников Луганска, топливо покупается должностными лицами в целях скрыть массовые факты хищений.

Так, в 72-й бригаде ВСУ участились кражи бензина и дизтоплива. Теперь в бригаде ожидают приезд комиссии из штаба ООС, которая будет проверять наличие материальных средств, выделенных государством. В связи с этим руководство части отдало указание срочно восполнить недостаток топлива.

ВСУ устанавливают зенитки у жилых домов

По сообщению Народной милиции ЛНР, разведка зафиксировала установку военной техники ВСУ в запрещенных местах. Так, в городе Попасная отмечено нахождение бронетранспортера, боевой машины пехоты и боевой бронированной машины, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ.

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ разместили в селе Кряковка две зенитные установки и бронетранспортер, а в селе Передельское — бронированную разведывательно-дозорную машину. Факты подтверждены в отчете ОБСЕ.