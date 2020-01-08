Миллер рассказал о месторождениях, которые будут обеспечивать газом «Турецкий поток»

Анкара, 8 января. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что над реализацией проекта российского газопровода «Турецкий поток» одновременно работали на трех участках — в России, Турции и акватории Черного моря.

По его словам, газ будет поставляться с полуострова Ямал, где на полную мощность уже работает новое Бованенковское месторождение.

Алексей Миллер подчеркнул, что к настоящему моменту введены в эксплуатацию три промысла месторождения, а на очереди — новое ямальское месторождение. Глава «Газпрома» сообщил, что эти месторождения будут обеспечивать поставки газа следующие 110 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа по «Турецкому потоку» будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы.