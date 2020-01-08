Москва, 8 января. Москва и Анкара показали образцовое сотрудничество в рамках проекта «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он рассказал в среду во время открытия «Турецкого потока».

Эрдоган рассказал об образцовом сотрудничестве с РФ в рамках «Турецкого потока». Как уточнил турецкий лидер, страны Европы смогут получать российский газ по второй ветке трубопровода. Он подчеркнул, что европейские государства заинтересованы в топливе, а Турция стала центром торговли энергетическими ресурсами.

«Мы хотим сделать так, чтобы наша страна стала одним из глобальных энергетических центров», — подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция не хочет добиваться какого-то глобального напряжения, «Анкара намерена защитить свои интересы».

Напомним, президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган повернули символический вентиль «Турецкого потока», официально запустив движение по российскому газопроводу. В этом участвовали также президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

Благодаря запуску газопровода Турция будет получать 15,7 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Ранее «Турецкий поток» доставил российский газ в Северную Македонию и Грецию. Первой из европейских государств газ получила Болгария. Об этом рассказал Владимир Малинов, исполнительный директор «Булгартрансгаза».

Поставки голубого топлива осуществляются через новою точку входа «Странджа 2», расположенную на границе с Турцией.

Малинов отметил, что такой подход гораздо целесообразнее с экономической точки зрения, а также является более безопасным. Достигнутые преимущества в итоге повлияют на конечные цены для потребителя.