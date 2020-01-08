Официальная версия катастрофы Boeing под Тегераном стала неумелой «заплаткой» для общества

Украинский авиалайнер Boeing-737 со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил. Большую часть пассажиров этого самолета составляли граждане Ирана и Канады, экипаж был украинским.

Пока что причины катастрофы авиалайнера выглядят предельно неясными: начальное критическое разрушение самолета произошло во время взлета, на высоте всего около 1500 метров. При этом первичные данные говорят о том, что сначала произошел обрыв связи с бортом, а затем, согласно свидетелям падения, на борту возник пожар. Дополнительно запутывает ситуацию еще и то, что владелец самолета, компания МАУ, утверждает, что перед вылетом из Тегерана борт был полностью исправен.

Что же могло стать причиной столь катастрофического разрушения лайнера уже в первые минуты его полета?

Внешнее воздействие — или внутренняя неполадка?

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут. Незадолго до этого произошел обрыв радиосвязи — самолет потерял связь с землей. На коротком видео, которое засняли очевидцы, видно, что самолет при падении горит, это хорошо заметно на фоне ночного неба.

В официальном сообщении владельца упавшего борта, украинской авиакомпании МАУ, сообщается, что рейс выполнялся практически новым самолетом Boeing 737-800 NG, выпущенным в 2016 году, при этом МАУ получила этот борт непосредственно и напрямую с завода Boeing. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел незадолго до катастрофы, 6 января.

Озвученная версия катастрофического разрушения двигателя Boeing-737 из-за неких внутренних причин, в частности из-за неконтролируемого разрушения двигателя, пока что не выдерживает никакой критики. Эта версия возникла практически сразу же после первых сообщений о катастрофе, но выглядит скорее как неумелая «заплатка», которая призвана успокоить общественное мнение в и так уже раскаленной ситуации вокруг Ирана и его конфликта с США.

Назвать версию о самопроизвольном разрушении двигателя «заплаткой» позволяет историческая статистика. С самолетами Boeing-737 NG происходили аварии с катастрофическим разрушением двигателей: дважды, в 2016 и 2018 годах, движки этих самолетов буквально взрывались от трещин в лопатках. Однако лайнеры при этом не падали, а могли сесть самостоятельно, пусть и во внештатном режиме.

Единственной жертвой этих двух аварий стала погибшая на рейсе 1380, выполнявшемся в апреле 2018 года авиакомпанией Southwest Airlines, пассажирка, рядом с местом которой фрагменты разлетевшихся лопаток двигателя разбили иллюминатор. Ее затянуло наружу за счет разности давлений, в результате чего верхняя часть ее туловища оказалась за пределами фюзеляжа. Попытки вернуть ее в салон не увенчались успехом — женщина погибла еще до посадки. Однако самолет через 20 минут совершил успешную посадку в аэропорту Филадельфии.

Точно таким же образом удалось избежать и критического разрушения самолета после взрыва двигателя в рейсе 3472 той же компании, Southwest Airlines, в 2016 году. Тогда взрыв двигателя также привел к декомпрессии в салоне самолета, однако жертв удалось избежать — все 144 пассажира и 5 членов экипажа спаслись, совершив успешную посадку на одном двигателе уже через 20 минут после взлета.

Стоит понимать, что модель Boeing-737 NG является одной из самых массовых в нынешнем флоте авиалайнеров — всего по миру эксплуатируется более 7000 самолетов этой модификации, предшествующей печально знаменитому Boeing-737 MAX. По этим самолетам накоплена внушительная статистика отказов и аварий. Многие из них вполне соответствуют озвученной причине катастрофы Boeing 737-800 NG возле Тегерана, однако ни одна из прошлых аварий, даже схожая по сути, отнюдь не приводила к такой катастрофической картине произошедшего.

Выключившийся транспондер

Еще одним непонятным фактом, который совершенно не вяжется в версию катастрофического разрушения одного из двигателей украинского Boeing 737-800 NG, выглядит внезапное отключение транспондера — самолетного радиолокационного ответчика. Напомним, именно исчезновение отметки с радаров на высоте около 1500 метров стало первым признаком катастрофы — по неизвестным пока что причинам украинский авиалайнер перестал подавать вторичную радарную информацию, за которую отвечает именно транспондер.

Странность такого отключения состоит в том, что транспондер находится в хвостовой части Boeing 737-800 NG и его повреждение достаточно маловероятно при взрыве двигателя, расположенного в этой модели самолета под крылом. Таким образом, отключение транспондера, связанное с его непосредственным повреждением и/или нарушением питающих и управляющих линий, крайне могло произойти только от каких-то иных причин.

По сообщениям вице-президента по полетной работе авиакомпании МАУ Игоря Сосновского, первичная информация радаров показывает, что до момента пикирования самолет набрал почти 2400 м высоты, таким образом, катастрофа была растянутой по времени. Более точные данные, безусловно, содержатся в черных ящиках упавшего лайнера — и, хочется верить, их содержимое станет достоянием общественности и прольет свет на настоящий ход событий.

Однако мы можем пока что, по крайней мере, вспомнить катастрофы, которые были предельно похожи на сегодняшнюю трагедию. Возможно, гибель украинского Boeing 737-800 NG произошла по какому-то из таких сценариев.

17 июля 1996 года. Авиалайнер Boeing 747-131 авиакомпании Trans World Airlines (TWA) выполнял рейс TWA800 по маршруту Нью-Йорк — Париж — Рим, но через 12 минут после взлета взорвался и рухнул в Атлантический океан. Тогда погибли все находившиеся на его борту 230 человек — 212 пассажиров и 18 членов экипажа. Рейс TWA800 был в процессе набора высоты в тот момент, когда оба бортовых самописца прекратили запись, а радары в последний раз получили ответ самолетного транспондера. Многочисленные свидетели с других самолетов, находившиеся в оживленном небе рядом с Нью-Йорком, а также свидетели на суше и в океане позже подтвердили, что они видели и слышали взрывы, сопровождаемые облаком пламени над океаном, а также наблюдали горящие обломки самолета, которые падали в воду.

После поднятия черных ящиков рейса TWA800 картина отнюдь не прояснилась. Единственной зацепкой был очень короткий и громкий звук за 0,117 с до конца пленки, который прошел по всем каналам речевого самописца. Дальше запись обрывалась, ничего не фиксировал и параметрический самописец — самолет полностью лишился электропитания.

Официальной причиной аварии рейса TWA800 в 2000 году был признан взрыв центропланного топливного бака, произошедший из-за самопроизвольного воспламенения горючей смеси топлива и воздуха в баке. Впрочем, такое объяснение тоже выглядело не более чем «заплаткой»: для воспламенения горючей смеси все равно необходимо внешнее воздействие. В качестве такого было названо замыкание проводов вне топливного бака, в результате которого на провода, ведущие к системе измерения уровня топлива внутри взорвавшегося бака, было подано нештатное высокое напряжение. Однако самого места нештатного замыкания так и не нашли, что и делает официальную версию лишь упомянутой «заплаткой».

В альтернативных же версиях катастрофы рейса TWA800 предполагается, что самолет мог быть сбит ракетой ВМС США, подорван террористом-смертником — или же взорваться в результате срабатывания на борту бомбы, которую не выявили во время досмотра багажа.

Интересно, что рейс TWA800 должен был вылететь в 19:00, но был задержан на целый час, простояв возле терминала уже загруженным. Такие же странности наблюдались и с рейсом МАУ из Тегерана — его вылет должен был состояться раньше, еще глубокой ночью, а не в 6:10 утра.

Сбит ракетой или беспилотником?

Подчеркнем: пока что информации об обстоятельствах катастрофы Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ до обидного мало, что порождает массу версий и гипотез. Поэтому мы лишь проводим параллели, но никак не настаиваем, что наши реконструкции являются окончательными и истинными.

3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300 авиакомпании Iran Air совершал рейс IR655 по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай. Через семь минут после вылета из иранского аэропорта Бендер-Аббаса, пролетая уже над Персидским заливом, лайнер был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Погибли все находившиеся на борту самолета 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, включая 65 детей.

Перелет Бендер-Аббас — Дубай очень простой, что связано с небольшим расстоянием между аэропортами. Самолет просто набирает высоту в 4300 метров, а потом начинает снижение. Однако катастрофа случилась еще на взлете: в иранский самолет выпустили ракету, когда его скорость составляла всего 555 км/час, гораздо меньше обычной скорости военных самолетов. Впоследствии американская сторона всячески пыталась отрицать вопиющую некомпетентность команды ракетного крейсера Vincennes, однако именно их неадекватная и кардинально ложная оценка ситуации привела к катастрофе и гибели ни в чем не повинных людей.

По утверждению США, капитан и экипаж Vincennes якобы посчитали Airbus A300 в роли выходящего в атаку F-14A Tomcat иранских ВВС и предприняли «оборонительные действия» по неопознанной цели. Однако лишь три сообщения были отправлены на гражданской частоте лайнера, а команда Vincennes при связи «забыла» использовать уникальный код иранского самолета, который был ими же получен через систему распознавания целей буквально на соседнем экране радара.

Таким образом, катастрофа рейса IR655 наглядно показывает — в условиях военной неразберихи сбить гражданский самолет ракетой или беспилотником могут даже снабженные всей нужной информацией кадровые военные. Кстати, США никак не наказали ни капитана, ни команду Vincennes за убийство 290 людей, и, более того, позже командир крейсера был награжден орденом «Легион почета» за успешную службу.

Что случилось с украинским авиалайнером под Тегераном — пока что вопрос открытый. Однако, судя по всему, расследование этой авиакатастрофы обещает быть весьма непростым начинанием.