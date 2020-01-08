Эрдоган назвал РФ главным поставщиком газа для Турции

Стамбул, 8 января. Запуск «Турецкого потока» — большой, но далеко не единственный совестный проект России и Турции. В дальнейшем страны будут реализовывать новые совместные проекты. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на открытии газопровода в Стамбуле.

После успешного запуска газотранспортной системы «Турецкий поток» Анкара рассчитывает на успешное завершение еще одного российско-турецкого проекта — строительства АЭС «Аккую».

На открытии «Турецкого потока» Эрдоган выразил надежду, что проект будет завершен в срок, а Россия и Турция будут и дальше двигаться по одному пути как два добрых попутчика.

Кроме того, Россия и Турция постепенно наращивают торговый оборот между странами. Отмечается, что наибольшего роста внешнеэкономические отношения достигли за последние два-три года. Сейчас оборот превышает 100 млрд долларов ежегодно.

Президент Турции отметил, что Москва остается главным поставщиком газа для Анкары.

Напомним, в Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции.