Путин поблагодарил всех, кто работал над созданием «Турецкого потока»

Стамбул, 8 января. Президент РФ Владимир Путин на открытии газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле выразил благодарность всем, кто «трудился над сооружением этой газовой артерии».

«Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ваш высокий профессионализм, отличная самоотверженная работа позволили осуществить проект «Турецкий поток» качественно и в срок», — сказал российский лидер.

Отдельно он выразил признательность турецким властям и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за выдачу всех необходимых для строительства проекта разрешений и лицензий, за политическую волю, проявленную ими при реализации проектов, имеющих национальное значение.