Иран поднял флаг мести: американцев на Ближнем Востоке теперь ждет только смерть

Вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США послужило «щелчком стартера» не только для «военной машины» Тегерана, но и для радикально настроенных последователей убитого командующего сил «Аль-Кудс» КСИР. Политическая ошибка, допущенная Вашингтоном, станет фатальной для американских сил и их союзников на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты в ближайшем будущем не смогут защитить свои многочисленные базы, посольства и другие цели по которым может ударить Иран. Тем более, что любая агрессия Ирана против США и их союзников теперь воспринимается как должное. Ведь это попытка покарать преступников.

США пошли на беспредел

В ночь на 3 января ВВС США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В ходе обстрела погиб Касем Сулеймани — генерал, глава военного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). В Пентагоне после инцидента заявили, что операция была санкционирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который считал убитого «террористом № 1», так как последний возглавлял одно из подразделений КСИР, которое в Америке признано террористической организацией. В Вашингтоне сочли, что убитый генерал «планировал нападения» на американцев, а также причастен к организации атаки посольства США в Багдаде 31 декабря.

Решение об убийстве Сулеймани, принятое Трампом, стало «американской спичкой» для разжигания очередного «военного пожара». В первую очередь потому, что США нарушили нормы международного права, дипломатический статус-кво, обстреляв высокопоставленного чиновника на территории другого государства, основываясь на недоказанных обвинениях. Не было переговоров, нот недоверия, судебного разбирательства, рассмотрения ситуаций и претензий в ООН и каких-либо иных обсуждений на международном уровне. ВВС США совершили циничное, вероломное убийство и негласно объявили Тегерану войну. Во-вторых, Вашингтон убил не просто генерала, а национального героя, оплакивать которого вышли люди по всей стране. В-третьих, Вашингтон обострил и без того сложные отношения между двумя государствами. Напомним, что Тегеран по сути придерживается антиамериканской политической позиции, берущей свои корни в далеком 1953 году, когда в государстве был организован госпереворот под контролем Великобритании и США.

Совокупность этих фактов объясняет, почему жители государства требуют кровной мести и бескомпромиссных жестких мер от властей, а руководство страны обозначило готовность вступить в открытый военный конфликт с США, обстреляв баллистическими ракетами американскую базу «Эйн-аль-Асад» в Ираке в ночь на 8 января в рамках инициированной операции «Мученик Сулеймани». Тегеран готов к острому развитию событий, о чем говорит заявление секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, обозначившего наличие 13 сценариев мести Соединенным Штатам за убийство Сулеймани. По словам политика, «даже самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки». Более того, могут пострадать и американские союзники в регионе. В КСИР уже пригрозили атаковать Дубай в ОАЭ и Хайфу в Израиле. Тегеран считает Тель-Авив причастным к убийству Сулеймани.

Учитывая обстановку на Ближнем востоке и историю взаимоотношений Ирана и США, можно не сомневаться, что первые волны атак баллистическими ракетами со стороны Тегерана — это только начало, а американским вооруженным силам и их союзникам в регионе будет нанесен серьезный ущерб. И для этого есть весомые обоснования.

Военная машина Тегерана

Постоянная напряженная обстановка на Ближнем Востоке, наличие конфронтации с соседствующими государствами и санкционная война с Западом вынудили Иран серьезно заняться развитием, обучением и техническим укомплектованием собственной армии. Страна не один десяток лет живет по принципу «Si vis pacem para bellum». Долгая и упорная работа привела к тому, что с иранской армией начали считаться, а мировые аналитические журналы и центры включили ВС государства в топ-25 сильнейших армий мира. По оценке аналитиков издания Business Insider, обнародованной в 2019 году, Иран по силе находится на 13 месте.

Численность вооруженных сил — 934 000 человек, на балансе находится: 505 боевых самолетов различного назначения, имеются ударные беспилотники, 1650 танков, 398 единиц ВМС. Сотни единиц артиллерийских орудий, включая реактивные системы залпового огня. В распоряжении генералов имеется и ракетное вооружение, способное поражать цели на дистанции до 2000 километров. Кто-то скажет, что иранская техника представлена в основном старыми советскими, британскими и американскими образцами. Отчасти они будут правы. Однако Иран не стоит в развитии на месте. На вооружении армии имеются и современные, дальнобойные ударные установки вроде Fajr-5 с 333-мм ракетами и широким ассортиментом внутреннего наполнения (от осколочно-фугасных до химических и кассетных). Максимальный радиус поражения — 75 километров. Имеются и совсем новые образцы РСЗО KIAN. В научных центрах были разработаны роботы-смертники Heidar-1, способные подрывать технику и уничтожать пехоту — идеальное диверсионное оружие для незаметного нападения на базы. Авиация переходит на снабжение современными ракетами «Ахгар» и бортовым комплексом обороны «Шахин», способным противостоять радиолокационным системам и ракетным боеприпасам потенциального противника.

Отметим, что речь шла только об армии. Однако в Иране так называемая двухкомпонентная система вооруженных сил. Под контролем властей находятся силы КСИР, численность которых превышает 125 000 человек. Группировка «Стражей» также имеет на своем балансе авиацию, сухопутные войска, военный флот и элитные подразделения спецназа. В том числе специалистов, работающих в иностранных государствах. Под эгидой КСИР действует также организация «Басидж» — мобилизационное полувоенное ополчение. Согласно информации в Сети, эта структура КСИР может поставить под ружье в краткие сроки еще 11 миллионов человек. Итого, потенциальная армия Ирана составляет 12 миллионов человек – обученных и подготовленных людей, имеющих претензии к США, жаждущих мести за убийство национального героя Сулеймани и готовых выполнять приказы своих генералов, а также духовных лидеров.

Серьезная угроза для США на Ближнем Востоке

США имеет все шансы столкнуться с мощным региональным игроком, который способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке в случае начала открытых военных действий. И такой вывод можно сделать на основе всего одного, но весомого факта — у Соединенных Штатов в регионе ограниченный контингент и недостаточное количество техники. На базах в Ираке, учитывая данные СМИ, дислоцируется около 5000 военных. По данным из открытых источников, в Сирии — 800 человек, Афганистане — 14000, Кувейте —13000, Иордании — 3000, Саудовской Аравии — 3000, Бахрейне — 7000, Оман — 600, ОАЭ —5000, Катар — 13000, Турция — 2500 и ещё 3500 человек в регионе. В итоге на Ближнем Востоке у США около 70 000 человек.

Может ли Вашингтон положиться на союзников? На данный момент разве что на Израиль, который уже встал на сторону Трампа. Однако практичные израильтяне еще 10 раз подумают, стоит ли ставить под угрозу жизни своих граждан. Турция скорее всего не станет вступать в открытый конфликт на стороне Америки, что следует из недавнего заявления президента Реджепа Эрдогана, заявившего о недопустимости использования американской базы «Инджирлик» для нанесения ударов по Ирану. Глава Турции пригрозил США заблокировать военный объект в случае эскалации. ОАЭ и Саудовской Аравии тоже не с руки обострять отношения со столь мощным игроком. Иными словами КСИР и армия Ирана уничтожат американские военные базы в короткий срок при необходимости.

Подразделение «Аль-Кудс» в составе КСИР имеет ячейки за границей и работает с различными исламскими организациями. По данным открытых источников, «Кудс» работают в Канаде, Европе, на Аравийском полуострове, в постсоветских странах в Южной Азии, Северной Африке и Турции. Что мешает элитному спецподразделению прислать специалистов в США для организации диверсионных атак на военные объекты внутри Соединенных Штатов?

В завершение отметим, что убийство Сулеймани послужило «щелчком стартера» для «военной машины» Тегерана. Военные эксперты, востоковеды признают, что из-за Трампа ситуация обострилась настолько, что даже Совбез ООН не в состоянии повлиять на конфликт между Ираном и США. Такого мнения придерживается директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Таймер «обратного отсчета» по ликвидации сил США уже запущен. В сложившихся обстоятельствах остается надеяться на дипломатию, рациональность иранцев и влияние других стран, которые не допустят начала глобальной войны, спровоцированной Вашингтоном.