«Турецкий поток» назвали энергетическим мостом через Черное море

Стамбул, 8 января. Турция гордится завершением строительства «Турецкого потока», этот стратегический проект обеспечит вклад в стабильность региона. Об этом заявил в среду во время открытия «Турецкого потока» министр энергетики страны Фатих Донмез.

По словам турецкого министра, благодаря проекту появилась возможность поставок газа как в Турцию, так и в страны Европы.

«Турецкий поток» — энергетический мост через Черное море. Турецкий поток возвысит нашу страну до уровня первополучателя природного газа и снизит риски, связанные с получением энергии. Общая суточная мощность в пунктах подачи составляет 318 млн кубометров», — подчеркнул Донмез.

Руководитель ведомства также поблагодарил лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана за проект.