Путин заявил, что поставки газа по «Турецкому потоку» обеспечат энергобезопасность Европы

Анкара, 8 января. Российский президент Владимир Путин заявил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы.

Как отметил глава российского государства, успешная реализация масштабного проекта свидетельствует об эффективном партнерстве. Путин напомнил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет. По его словам, в 2019 году турецким партнерам было поставлено 24 млрд кубометров газа.

Президент России назвал «Турецкий поток» уникальной глубоководной газотранспортной системой, 1,8 километра которой установлены на двухкилометровой глубине.

Как заметил глава РФ, по первой нитке газопровода газ поступает из месторождений Сибири напрямую турецким партнерам, а по второй — через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию. Поставки окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, резюмировал Владимир Путин.

«Турецкий поток» будет поставлять газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух ниток по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая.