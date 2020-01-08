Москва, 8 января. День запуска «Турецкого потока» по праву является историческим и знаковым событием, как для России и Турции, так для всей мировой энергетики в целом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом он рассказал во время запуска «Турецкого потока» в среду.

По его словам, газопровод является флагманским проектом, это один из крупных инфраструктурных проектов в современной истории. Новак назвал запуск «Турецкого потока» знаковым событием для мировой энергетики.

Глава ведомства уточнил, что запуск стал возможен благодаря интенсивной и успешной работе турецкой и российской сторон. Проект реализовали в краткие сроки. Министр подчеркнул, что ввод «Турецкого потока» в эксплуатацию позволит внести существенный вклад в энергетическую безопасность не только Турции, но и стран южной и юго-восточной Европы. Он выразил уверенность, что «Турецкий поток» послужит дальнейшему сближению двух стран.

Ранее газопровод «Турецкий поток» доставил первые кубометры российского газа в Северную Македонию и Грецию. Первой из европейских государств газ получила Болгария. Об этом рассказал Владимир Малинов, исполнительный директор «Булгартрансгаза».

Поставки голубого топлива осуществляются через новою точку входа «Странджа 2», расположенной на границе с Турцией.

Малинов отметил, что такой подход гораздо целесообразнее с экономической точки зрения, а также является более безопасным. Достигнутые преимущества в итоге повлияют на конечные цены для потребителя, передает «Газета.Ru».

Кроме того, изменение пункта доставки также экономит транспортные расходы. Несмотря на строительство «Балканского потока», доходы от трансфера энергоносителя составят 229 миллионов долларов.

Болгария будет ежегодно получать 2,9 миллиарда кубометров газа. Инфраструктура страны к получению такого объема газа полностью готова.

Ранее ФАН сообщал, что допсоглашение с российской компанией «Газпром экспорт» болгарская сторона подписала 30 декабря. Согласно документу, с 1 января 2020 года изменяется точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии. Теперь он будет поступать с территории Турции, а не с Негру-Водэ в Румынии.