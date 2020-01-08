Американские военные покинули две базы в Сирии в направлении Ирака

Дамаск, 8 января. Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака. Отмечается, что около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.

По данным агентство SANA, с военной базы в населенном пункте Шаддади выехали 50 грузовых машин с военной техникой и направились к пограничному контрольно-пропускному пункту аль-Валид на границе с Ираком. Как уточнили журналисты, эти шаги являются «подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск».

Напомним, удары по военным базам США в Ираке начались в ночь на среду в то же время, в которое 3 января был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Ракетные удары начались в 01.20 по местному времени. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку, объявив, что «ожесточенная месть КСИР началась». Операцию назвали «Мученик Сулеймани».

В общей сложности в сторону базы в Эрбиле и базы «Айн-аль-Асад» на западе Ирака было направлено 15 баллистических ракет, сообщила газета «Известия». По предварительным данным, американские военные не пострадали.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января вблизи международного аэропорта Багдада. В автомобильную колонну, в которой находился автомобиль генерала, попала американская ракета. Провести операцию распорядился президент США Дональд Трамп.

Убийство генерала резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.