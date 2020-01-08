Медведев поручил оценить безопасность полетов над Персидским и Оманским заливами

Москва, 8 января. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

По его словам, председатель правительства страны поручил вице-премьеру Максиму Акимову, руководителю МИД Сергею Лаврову, главе Министерства транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе.

Он обратил внимание на то, что Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян с учетом различных вариантов и сценариев развития ситуации.

Напомним, 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство своего генерала Касема Сулеймани. Массированный ракетный удар был направлен по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где дислоцирован военный контингент США. После этого глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что «все в порядке».

Рано утром в среду Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился практически сразу после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Самолет с 167 пассажирами на борту следовал в украинскую столицу, выживших нет.