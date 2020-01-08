«Аэрофлот» и «Победа» приостановили полеты над Ираном после крушения украинского Boeing

Москва, 8 января. Российские авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Победа» в связи с рекомендацией Росавиации временно приостановили полеты над Ираном после крушения украинского самолета.

В настоящее время обе компании разрабатывают альтернативные маршруты полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов. В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с авиавластями Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов и готовы принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

Кроме того, представители «Аэрофлота» и «Победы» выразили глубокое сочувствие и моральную поддержку семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалинии Украины». Отдельно «Аэрофлот» принес соболезнования коллективу МАУ.

Напомним, Boeing 737, выполнявшее рейс из Тегерана в Киев, 8 января разбился неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолета находилось 179 человек. Никто из них не выжил. На месте крушения найдены оба бортовых самописца, начато фактическое расследование. По предварительной версии, причиной крушения стало возгорание двигателя.Версия о теракте Киевом и Тегераном исключается.