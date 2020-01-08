Психиатр Костюк рассказал, как подготовить себя к первой рабочей неделе после праздников

Москва, 8 января. Не стоит переедать на ночь, если вы хотите войти в нормальный рабочий ритм после новогодних праздников. Об этом сообщил Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Врач отметил, что следует воздержаться от обильного приема пищи в вечернее время суток.

«Когда человек съедает на ночь или даже ночью много высококалорийной, иногда острой, жирной пищи, это дает большую физиологическую нагрузку», — сказал Костюк.

Организм не может расслабиться из-за поступающей в организм пищи. Активируются механизмы пищеварения, что сказывается на общем физическом состоянии после сна. Кроме того, ложиться спать рекомендуется до полуночи. За два часа до сна необходимо прекращать любые активные занятия, передает РИАМО.

«Главное — правильно подготовиться к рабочим будням. Для этого достаточно двух — трех дней. В это время стоит начинать ложиться и вставать по рабочему расписанию», — заключил врач.

Ранее сообщалось что, по мнению специалистов, январские платежи за электричество вырастут после новогодних праздников. Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина заявила, что счета вырастут приблизительно на 30−50 рублей, передает «Ридус».

Кроме того, после новогодних праздников Россию ждет первый всплеск заболеваемости гриппом, передает Царьград.