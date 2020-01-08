Переговоры Путина и Эрдогана в Стамбуле завершились

Стамбул, 8 января. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись чуть больше 1,5 часа.

Турецкий лидер встретил главу российского государства перед зданием конгресс-центра «Халич» в Стамбуле, затем президенты отправились на второй этаж.

Российскую делегацию представляют: помощник президента Юрий Ушаков, специальный представитель президента по урегулированию в САР Александр Лаврентьев, руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак, военный министр Сергей Шойгу, глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, руководитель Росатома Алексей Лихачев и другие.

Ранее Эрдоган заявлял, что собирается обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии. До этого Путин успел посетить Дамаск, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Кроме того, Путин и Эрдоган собирались обсудить обострение в отношениях Ирана и США после убийства американцами главы подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Также лидеры двух держав примут участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».