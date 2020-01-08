Военные РФ в Сирии зафиксировали 19 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 8 января. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 19 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 18. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте оборонного ведомства.

По данным министерства, российские наблюдатели за прошедший день сообщили о 19 фактах открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — семь, Хама — шесть, Идлиб — четыре, Латакия — 1», — следует из сообщения.

Вооруженный конфликт в САР продолжается в течение девяти лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день в отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. Кроме того, официальный Дамаск работает над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.