Москва, 8 января. В практике противодействия организации незаконных митингов Россия может что-то перенять у Европы, считает политолог Марат Баширов.

Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки продолжают выступать за сохранение властями Китая высокой степени автономии для специального района Гонконг. Об этом заявил накануне государственный секретарь США Майкл Помпео. Политолог уточнил, что заявление было сделано главой внешнеполитического ведомства сразу после того, как в Гонконге вспыхнула очередная волна массовых протестов и беспорядков, которую властям удалось успокоить без силового вмешательства. Вышедшие на митинги люди выступают против закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.

При этом в Москве летом прошли беспорядки и провокации. Их организаторами выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. Как считают эксперты, события в Гонконге и Москве — прямое вмешательство Запада во внутренние дела других государств.

Как пишет «Экономика сегодня», Башаров подчеркнул, что и в Гонконге, и в Москве есть часть населения, настроенная критически — в основном это молодежь. По его словам, «настроения искусственно подогреваются Западом — в информационном поле, через социальные сети и провокаторов».

«Эти настроения легко «раскачивать», вбрасывая нужную Западу информацию. Такая работа – часть «оранжевых технологий» по вмешательству во внутренние дела других государств вплоть до развязывания «цветных революций». Но как Китаю, так и России успешно удается этому противостоять», — сказал специалист.

Политолог отметил, что в Москве были задержаны участники протестов — практически всех отпускали уже спустя несколько часов разбирательства. Эксперт подчеркнул, что за аналогичные нарушения в Европе применяют слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По мнению Башарова, в практике противодействия организации незаконных митингов Россия может что-то перенять у Европы.

Напомним, митинг 27 июля в центре Москвы стал одним из нескольких акций, в основном несанкционированных, устроенных этим летом сторонниками Навального. Так называемых «оппозиционеров» не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Сторонники Навального активно призывали молодежь принять участие в акциях, которые выливались, как правило, в массовые беспорядки. В общей сложности силовики задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование «Анатомия протеста», в ходе которого выяснилось, что в российские выборы вмешивались западные страны, в частности США.