Москва, 8 января. Скандальный блогер Алексей Навальный, который уже никому неинтересен, критикой российского журналиста Владимира Соловьева поддерживает репутацию бьюти-блогера. Об этом заявил политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее Соловьев в своем микроблоге в Twitter опубликовал ссылку на фильм, посвященный последним дням лидера Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, выпущенный еще в 2013 году. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Навальный заявил, что журналист якобы поддерживает фашистского лидера.

«Жалко Владимир Рудольфович Соловьев меня заблочил. А то обсудили бы, почему он в таком восторге от своего знаменитого земляка – Муссолини. Надеюсь, когда в следующий раз он назовет меня «нацик», подпишется: «верный сын Бенито», — написал одиозный блогер.

Политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян объяснил, что Соловьев не пытался пропагандировать фашизм в своем фильме. В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» он подчеркнул, что популярный российский журналист интересовался темой, связанной с Муссолини.

«При этом здесь нет и не может быть никакой пропаганды, так как он очень объективно и беспристрастно показывает, кто есть Муссолини. Это не имеет никакого отношения к германскому национал-социализму. Фашизм — это иное движение», — подчеркнул Гаспарян, отметив, что не разбирающийся в процессе производства кино и телеиндустрии Навальный «в очередной раз показал себя безграмотным дураком».

Собеседник издания заметил, что основатель так называемого ФБК не понимает, что перед съемками фильма документального характера необходимо проделать по-настоящему сложную работу.