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Гаспарян назвал расследования Навального «сборником фейков, составленных на скорую руку»

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Гаспарян назвал расследования Навального «сборником фейков, составленных на скорую руку»

Москва, 8 января. Скандальный блогер Алексей Навальный, который уже никому неинтересен, критикой российского журналиста Владимира Соловьева поддерживает репутацию бьюти-блогера. Об этом заявил политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее Соловьев в своем микроблоге в Twitter опубликовал ссылку на фильм, посвященный последним дням лидера Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, выпущенный еще в 2013 году. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Навальный заявил, что журналист якобы поддерживает фашистского лидера.

Гаспарян назвал расследования Навального «сборником фейков, составленных на скорую руку»

«Жалко Владимир Рудольфович Соловьев меня заблочил. А то обсудили бы, почему он в таком восторге от своего знаменитого земляка – Муссолини. Надеюсь, когда в следующий раз он назовет меня «нацик», подпишется: «верный сын Бенито», — написал одиозный блогер.

Политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян объяснил, что Соловьев не пытался пропагандировать фашизм в своем фильме. В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» он подчеркнул, что популярный российский журналист интересовался темой, связанной с Муссолини.

«При этом здесь нет и не может быть никакой пропаганды, так как он очень объективно и беспристрастно показывает, кто есть Муссолини. Это не имеет никакого отношения к германскому национал-социализму. Фашизм — это иное движение», — подчеркнул Гаспарян, отметив, что не разбирающийся в процессе производства кино и телеиндустрии Навальный «в очередной раз показал себя безграмотным дураком».

Гаспарян назвал расследования Навального «сборником фейков, составленных на скорую руку»

Собеседник издания заметил, что основатель так называемого ФБК не понимает, что перед съемками фильма документального характера необходимо проделать по-настоящему сложную работу.

«Поскольку сам он в таких делах не замечен, так как все его так называемые расследования — это сборник фейков, составленный на скорую руку, то для него это вызывает такое негодование», — резюмировал Гаспарян, отметив, что Навальный «поддерживает репутацию бьюти-блогера и не более того».

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