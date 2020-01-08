Колонна турецкой бронетехники замечена южнее Мисураты в Ливии

Триполи, 8 января. Колонна турецкой бронетехники замечена в Аль-Крариме к югу от Мисураты в Ливии. Об этом сообщают в среду пользователи соцсети Facebook.

По имеющимся данным, автоколонна турецкой бронетехники, направляющаяся из порта Мисурата в сторону ас-Садада, замечена на прибрежной дороге недалеко от Аль-Крарима к югу от Мисураты.

Накануне сообщалось, что первая группа турецких военнослужащих прибыла в Триполи для поддержки бандитских формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которым руководит Файез Саррадж. О прибытии турецкого контингента сообщил командующий силами поддержки ПНС Насер Аммар. По его словам, присутствие турецких войск позволит силам специально сформированного ПНС сбивать авиацию Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в стране антитеррористическую операцию под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Стоит отметить, что Анкара впервые официально направила своих солдат в Триполи. Ранее турецкие власти обеспечивали неофициальную поддержку ПНС, поставляя террористам оружие в обход эмбарго Организации объединенных наций и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии. Многие государства выступили против вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации после свержения лидера африканской страны Муаммара Каддафи, которого убили в 2011 году при активном пособничестве Вашингтона. В 2014 году в стране была избрана Палата представителей, являющаяся сегодня единственным легитимным органом власти в Ливии. Выступающая на стороне Палаты представителей ЛНА уже очистила большую часть территорий государства от бандформирований и полностью освободила город Сирт от контроля террористического ПНС Ливии.