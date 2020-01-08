Оборонная политика здорового человека: как Иран ответил США ударом на удар

Руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 8 января объявило об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани — второго по популярности человека в стране после духовного лидера. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Тегеран выпустил ракеты класса «земля — земля» по американским базам в Ираке. Атакованы были американские солдаты в «Эйн-аль-Асаде» на западе страны и военнослужащие, дислоцированные на базе в Эрбиле. Иранское государственное телевидение сообщило о 80 убитых «американских террористах» и уничтоженной технике. В США эту информацию не подтверждают. Там вообще крайне сдержанно отреагировали на произошедшее. Ни отчетов, ни заявлений, ни фото/видео. Только твит главы государства. «Все хорошо. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром», — написал Дональд Трамп, на которого уже посыпались обвинения как рядовых американцев, так и некоторых американских политиков.

Так, бывший вице-президент страны Джо Байден назвал произошедшее свидетельством некомпетентности президента. А спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Дональда Трампа прекратить провоцировать Иран.

В Тегеране тем временем заявили, что у иранцев есть право на самозащиту. Это соответствует неотъемлемому праву государства в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Там также пригрозили, что, если Вашингтон попытается ответить, на прицеле еще 100 американских объектов в регионе. Получается, что США попали в ловушку, которую сами же и поставили. Плотное кольцо американских баз вокруг Исламской Республики стало ахиллесовой пятой Соединенных Штатов.

Контртеррористическая операция

Именно так я бы охарактеризовал атаку КСИР на американские базы в Ираке. Посудите сами, люди уровня Сулеймани погибают, как правило, либо по естественным причинам, либо на войне, либо в результате террористического акта. Генерал был абсолютно здоров. Войну никто никому не объявлял. А значит, удар по американским объектам — не что иное, как борьба с терроризмом. Тем более что иранский генерал совершал официальный визит в Багдад, имея при себе дипломатический паспорт.

Почему же Сулеймани так важен

Ведь США и ранее убивали иранцев. И не только иранцев. Америка годами льет кровь мусульман в регионе, но почему-то именно после смерти иранского генерала Ближний Восток встал на дыбы.

Начнем с того, что Сулеймани не обычный военный. Несмотря на свой де-юре относительно невысокий статус, де-факто он играл ключевую роль в иранской политике. Человек-легенда с безукоризненной репутацией. Его обожали на родине и уважали в других странах (даже те, кто к иранской политике в регионе относился, мягко говоря, скептически). С начала американской оккупации Афганистана в 2001 году Сулеймани стал заметной фигурой в дипломатии.

А в качестве главы элитных сил «Аль-Кудс» (подразделение проводит спецоперации за пределами страны. Такое своего рода иранское ГРУ) Сулеймани лично участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии. При этом, как говорят иранские военные эксперты, решения генерал часто принимал самостоятельно, извещая свое руководство постфактум. Ему был предоставлен карт-бланш, так как Сулеймани курировал обширную агентурную сеть в регионе и лучше всех понимал суть происходящих там событий.

В конце концов, результаты соцопроса, проведенного в Иране в 2018 году, показали, что Касему Сулеймани доверяют более 80% населения. Это в разы больше, чем у президента страны или главы МИД. То есть генерал вполне мог возглавить государство, и многие этого ждали. Но он отказался от власти в пользу защиты отечества.

Таким образом, речь идет не просто о генерале, а о крупном иранском политике, за которого несколько дней, не уходя с улиц с утра и до глубокой ночи, требовали отомстить десятки миллионов иранцев. Тегеран просто не смог себе позволить не нанести симметричный удар по США. Это бы уничтожило имидж иранской власти, разрушило основу идеологии и стало бы началом конца Исламской Республики.

Кроме того, смерть Сулеймани стала последней каплей. Поворотом ключа. За дверью война, и Соединенные Штаты могут сейчас открыть эту дверь.

Так будет с каждым

Иран предупреждает, что атакует любого в регионе, кто предоставит свою территорию в качестве плацдарма для атаки на Исламскую Республику. Тут уже заволновались израильтяне. Была зафиксирована повышенная активность их ВВС над Голанскими высотами. После чего премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил «сильнейшим ударом» по тем, кто вздумает напасть на Израиль.

Убирайтесь из региона

Об этом еще раз сказал в сегодняшней речи лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его словам, регион больше не потерпит американского присутствия. Народы и правительства ближневосточных стран устали от США.

Крушение украинского самолета

Параллельно с сообщениями об ударе по американским базам в Ираке поступило еще одно — о крушении Boeing-737, на борту которого находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли. Авария произошла после взлета судна из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Власти Исламской Республики сразу же опровергли слухи о связи крушения с атакой на базы США. По словам иранских чиновников, причиной падения стали «технические проблемы». В посольстве Украины в Иране тоже исключили версии теракта или ракетной атаки. Тем не менее в Сети продолжают появляться фотографии, на которых якобы изображены обломки Boeing со странными отметинами.