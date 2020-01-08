«Журналистская правда» назвала причины, почему катастрофа Boeing в Иране была нужна США

Москва, 8 января. К крушению украинского Boeing в Иране могут быть причастны США. Такое мнение высказал автор газеты «Журналистская правда» Григорий Игнатов.

По его мнению, слишком много в этой страшной трагедии совпадений. Так, самая крупная в истории современной Украины авиакатастрофа совпала с ответным ракетным ударом Ирана по американским военным базам в Ираке.

В связи с этим возникает версия, что Boeing на самом деле могли сбить, но сделать это так, словно бы самолет упал сам. Тегеран и Киев версию теракта отвергают, заявляя, что причиной крушения стало возгорание двигателя. Однако проверить эту версию нет никакой возможности, потому что Иран, скорее всего, не пустит западных журналистов для осмотра обломков Boeing.

В Сети тем временем активно обсуждают вероятность того, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана. Они ожидали ответной реакции США на свой ракетный удар и просто «стреляли во все, летящее из-за границы». Такую версию распространило издание Al Hadath, правда, без ссылки на какой-либо источник.

Однако нельзя не принимать во внимание выгоду США от крушения самолета МАУ. В первую очередь, выгоду медийную, а именно — переключение внимания СМИ с ответного обстрела Ирана. Во-вторых, Вашингтон может надавить на Киев, и тот не станет искать настоящие причины авиакатастрофы.

Наконец, в-четвертых, США было очень удобно повесить на Тегеран гибель 170 гражданских ни в чем не повинных людей.

Но это все мотивы, а что же насчет возможностей. Могли американцы «уронить» самолет собственного производства так, чтобы это выглядело как техническая неисправность? Могли. И тут нельзя не вспомнить о трагедии 11 сентября 2001 года, причиной которой, на самом деле, могло быть именно умелое использование Вашингтоном технологии превращения пилотируемых летательных аппаратов в беспилотные.



