Американцы раскритиковали убийство Сулеймани и одобрили ответные удары Ирана по базам США

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства американцами главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. США в очередной раз показали, что им не писаны международные нормы и они могут действовать, как им вздумается. По мнению экспертов, убийство Сулеймани — настоящий теракт со стороны США, а парламент Ирана уже признал американский Госдеп террористической организацией. Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск.

Спустя несколько дней Корпус стражей Исламской революции выпустил ракеты по двум военным объектам Соединенных Штатов в Ираке. По информации телеканала Press TV, около 80 американцев погибли, к настоящему моменту нет возможности подтвердить точное число жертв. В Тегеране подчеркнули, что это стало ответом на убийство иранского генерала Сулеймани. Однако, по заявлению Пентагона, ни один военнослужащий США не пострадал при обстреле со стороны Ирана.

Американцы жестко отреагировали на действия официальных властей США, которые проигнорировали международные нормы, убив генерала Сулеймани. На страницах популярного издания The New York Times они призвали свои власти как можно скорее прекратить оккупацию ближневосточных стран, где им не рады, а также вернуть оттуда военнослужащих.

Пользователь под ником Грэг отметил, что Ирак является суверенным государством, которое имеет полное право высылать «всех и всяких не иракцев», в их число входят и американцы.

«Ирак — это суверенное государство. Оно имеет право высылать всех и всяких не иракцев. Это касается всех иранцев и американцев, которых они хотят выдворить. Иракский народ не должен нести ответственность за последствия военных действий между двумя иностранными агрессорами», — написал Грэг.

Он также выразил недоумение в связи со словами американского президента Дональда Трампа о том, что военные США останутся на территории Ирака, хотя парламент страны проголосовал за вывод иностранной силы.

«Я не понимаю, как Трамп может говорить, что США остаются в Ираке после того, как иракское правительство проголосовало за вывод иностранной силы из своей страны. Это, похоже, свидетельствует о наличии американских интересов в регионе и интересов американских энергетических корпораций в Ираке, а не интересов других американцев и других западных людей в Ираке», — подчеркнул пользователь.

В другом комментарии его поддержал пользователь под псевдонимом Том. Он отметил, что «цивилизованные государства не свергают демократически избранные правительства, чтобы украсть их нефть».

Примечательно, что нефть WTI, которая добывается в штате Техас (США), дорожает на торгах на фоне иранских ударов по американским военным базам в Ираке. По последним данным, цены на фьючерсы с поставкой в феврале выросли на 3,87%.

«Мы вторглись в Ирак, страну, которая не совершила никакого акта агрессии против США. Мы бомбили/вторгались/оккупировали страну, убив до миллиона человек. На первых полосах всех мировых газет были фотографии американских солдат, пытающих подростков. У кого кровь на руках? Трамп говорит, что иранский генерал убил сотни американцев? Эти американцы оккупируют иностранную страну без морального или юридического оправдания (или, что еще хуже, на основе сфабрикованных доказательств наличия оружия массового уничтожения). Кто такие международные террористы на этой картине?» — возмущенно написал гражданин США в другом комментарии.

Пользователь под ником Томас поддержал удары Ирана по базам США, заметив, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет ни видения сложившейся ситуации, ни стратегии, что и «подвергло жизнь американцев риску, который никому не нужен».

«Теперь, когда Иран отомстил, ясно, что полное отсутствие видения и стратегии у президента поставило американскую жизнь под ненужный риск. Со времени убийства Сулеймани прошла почти неделя, и администрация до сих пор не дала связного объяснения срочности и обоснованности его убийства. Таким образом, все, что я вижу, — это ненужная эскалация, которая привела нас на грань войны, и ради чего?» — возмутился Томас.

Важно отметить, что ответный удар Ирана по базам США в Ираке соответствует нормам международного права. В данном случае иранские власти руководствовались статьей 51 Устава ООН. Она позволяет любой стране использовать право на самооборону в случае вооруженного нападения.

С точки зрения пользователя Катрин, Трамп из-за своей «импульсивности, невежества, бравады и высокомерия» привел США на грань войны.

«Все в порядке? Это гораздо хуже, чем «миссия выполнена». Нет, мистер Трамп. Все не очень хорошо. Из-за твоей импульсивности, невежества, бравады и высокомерия мы на грани войны. Во время перерыва в вашей игре в гольф вы приняли решение убрать кого-то очень важного, сделав его мучеником и героем», — напомнила она об убийстве Сулеймани, которое многие эксперты назвали откровенным нарушением международного права.

Читательница издания NYT также указала на безразличие и глупость официальной власти к американцам, которые не хотят войны.

«Но все это не имеет для вас никакого значения. Это все о вас и о том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо в данный момент. <...> Дайте нам знать, когда «Америка снова станет великой», — обратилась она с негодованием и возмущением к Трампу, который, отметим, ранее пригрозил, что в случае атаки на США, он распорядится нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране.

Джим Стейнберг из Калифорнии назвал Трампа эмоциональным ребенком, который «предполагает, что он может делать и убивать все, что/кого он хочет». Его поддержал Маккаус из Олбани, напомнив, что глава Белого дома «продолжает наносить урон везде, где он идет или смотрит».

«Это включает в себя убийство людей и создание американцев и союзников, которые будут убиты. Когда же этого будет достаточно для американского народа?» — с недовольством спросил Маккаус.

Житель Вирджинии обратился с вопросом к Госсекретарю США Майку Помпео, который «настаивал на дестабилизирующем убийстве иностранного лидера».

«Может кто-нибудь дать министру Помпео словарь, чтобы он мог посмотреть слово «Дипломатия»?» — написал он.

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники сообщила, что Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Трампа провести операцию против иранского генерала Сулеймани.

«Трамп представляет гораздо большую опасность для безопасности США, чем этот парень (Сулеймани. — Прим. ФАН)», — резюмировал общие настроения американцев Юрий Пельхам из Бронкса.

Иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара, который нанесли США по зоне, расположенной вблизи аэропорта Багдада, в ночь на 3 января. Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Разрешение на проведение операции, без согласования с кем бы то ни было, дал лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ни ООН, ни власти Ирака, ни, разумеется, власти Ирана не были в курсе готовящегося теракта.