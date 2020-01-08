Сенатор Морозов уверен, что у США больше не будет спокойной жизни на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке близка к критической; у США больше не будет «спокойной жизни» в этом регионе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Призыв Евросоюза

Кризис, который сегодня разворачивается в Ближневосточном регионе, оказывает серьезное влияние на Европейский союз, поэтому Еврокомиссия призывает остановить применение оружия, чтобы дать место диалогу. С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга.

«Текущий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас. Использование оружия должно остановиться сейчас, чтобы дать место диалогу», — сказала она.

В среду, 8 января, прошло специальное заседание коллегии еврокомиссаров, в ходе которого обсуждалась ситуация, связанная с событиями на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке, Иране и Ливии. Коллегия — это руководящий орган Еврокомиссии, в него входят по одному представителю от каждой страны Европейского союза.

В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базам «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент Соединенных Штатов. По данным СМИ, погибли 80 американских военных.

Ситуация близка к критической

Как отметил сенатор Игорь Морозов, ситуация на Ближнем Востоке близка к критической. И ответный удар за смерть Касема Сулеймани иранскими военными по американским базам говорит о том, что у американцев больше не будет «спокойной жизни» на Ближнем Востоке.

«Это должен понимать и президент США Дональд Трамп, и Пентагон. Иран — государство, чья история насчитывает более пяти тысяч лет. И покорить этот народ просто невозможно. Поэтому я полагаю, что этот удар по американской базе — начало большой гибридной войны. Она может начаться в ближайшее время. Сейчас очень многое зависит от ответных мер Соединенных Штатов», — пояснил Игорь Морозов.

Отвечая на вопрос о том, что Дональд Трамп будет делать дальше в ситуации противостояния с Ираном, сенатор обратил внимание, что впереди у американского лидера предвыборная кампания. Собеседник ФАН не исключает, что Трамп пойдет на серию ударов устрашения, что «покажет американской аудитории, насколько сильный и мощный у них президент».

«Или Трамп будет опасаться жертв со стороны американских солдат в результате этой войны. Потому что это может нанести очень мощный удар по его репутации. К большой войне в США никто не готов, тем более политический истеблишмент накануне выборов президента. Выборная кампания идет, и поэтому Трамп будет определять свою политику в зависимости от той стратегии, которую он выберет для себя в качестве главного мейнстрима своей победы», — заключил Игорь Морозов.

Убийство высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права. США разрушили международные нормы, которые складывались несколько столетий — в течение XIX и XX веков.