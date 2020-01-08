Второй черный ящик найден на месте крушения украинского самолета под Тегераном

Тегеран, 8 января. Второй черный ящик найден на месте крушения украинского самолета близ аэропорта Тегерана. Об этом журналистам заявил глава управления гражданской авиации Ирана.

По его словам, следователи передали оба самописца специалистам, теперь начнется фактическое расследование, сообщает РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», крушение Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» произошло 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Самолет направлялся в Киев. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.

По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание двигателя. Версию теракта Киев и Тегеран отвергают. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился возбудить уголовное дело по факту трагедии.