IT-эксперт Клюшин заявил, что закон о Рунете защитит российский бизнес в Сети

Москва, 8 января. Принятый в РФ закон о надежном Рунете защитит российский бизнес, считает председатель совета директоров агентства по развитию информационных технологий Артем Клюшин.

При этом он подчеркнул, что этот закон ориентирован и на защиту данных всех россиян. Помимо этого, он призван обеспечить стабильное функционирование российского сегмента Интернета в случае намеренного внешнего отключения.

Этот закон, как пояснил Клюшин, является обязательной практикой на фоне динамичного развития интернет-среды. Сейчас активно идут консультации, в том числе и на международном уровне, чтобы совершенствовать эту поправку.

«Мы сейчас вкладываем огромные деньги в национальные компании. Государство пытается защитить интересы как большого корпоративного, так и малого российского бизнеса», — подчеркнул Клюшин в комментарии изданию «Политэксперт».

Специалист предупредил, что если у РФ не будет своих альтернативных интернет-площадок, то это может иметь очень нехорошие последствия.

«В любой момент мы можем оказаться в ситуации какой-нибудь «банановой республики», в которой банально выключили свет», — заключил он.

Напомним, закон о надежном Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич ранее заявил, что это защитит Россию от глобальных киберугроз. Он напомнил, что в 2012 году США отключили Сирию от Сети. Более того, американцы установили специализированное ПО для слежки за гражданами САР. На пресечение именно таких угроз и направлен закон о надежном Рунете.