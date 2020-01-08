

Сирия, 8 января. США привели свои войска в Дейр-эз-Зоре в состояние повышенной боеготовности. САА направила подкрепления к линии разграничения сил с джихадистами в Алеппо. Силы САР при поддержке российских специалистов формируют ополчение в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке военных специалистов РФ формирует ополчение для защиты Дамаска; направила подкрепления к линии разграничения сил с боевиками на западе Алеппо; ведут перестрелки с исламистами в «Большом Идлибе».

«Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные о потерях САА во время столкновений в южной части Идлиба.

Соединенные Штаты: привели свои войска на юго-востоке САР в состояние повышенной боеготовности; активизировали вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) со ссылкой на сирийские СМИ сообщает о том, что российские военные специалисты примут участие в обучении сирийских ополченцев. Отмечается, что основной функцией новообразованного формирования станет обеспечение безопасности в провинции Дамаск. На данный момент в ополчении числятся порядка 300 бойцов из города Дума, находящегося на территории оазиса Восточная Гута. Напомним, Дума перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле прошлого года, после того как боевики группировки «Джейш аль-Ислам»***** были эвакуированы в Идлиб.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) направила подкрепления в районы на западе и юге провинции Алеппо, дабы предупредить готовящиеся налеты со стороны боевиков вооруженной оппозиции. Отмечается, что этому предшествовали заявления исламистов о тренировке смертников, а также неоднократные обстрелы жилых кварталов административного центра региона. Так, во время одной из последних атак радикалов под ударом оказалось здание школы в районе Аль-Аккад, в результате чего была ранена женщина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей РИА Новости сообщает о том, что американские военные привели свои войска, базирующиеся в Дейр-эз-Зоре, в состояние повышенной боевой готовности. По информации телеканала Syria TV, силы США движутся в сторону иранской военной базы на границе с Ираком. Напомним, ранее сообщалось о том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) вооруженных сил Ирана атаковал военные объекты Соединенных Штатов на территории Ирака в ответ на убийство силами Вашингтона главы спецподразделения КСИР генерала Касема Сулеймани.

В то же время в регионе продолжаются вылеты американских ВВС. По данным информационного портала SANA News, авиация США активизировала работу в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь фиксируются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп. Джихадисты нанесли удары по расположениям САА у населенных пунктов Ат-Тах и Аз-Захабия из минометов. Также под огнем оказался военный лагерь вблизи деревни Аль-Барагиси на юго-востоке провинции.

Как передает новостной портал Halab Today TV, в качестве ответных действий артиллерия правительственных войск обстреляла огневые позиции сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** террористического альянса «Тахрир аш-Шам» на подступах к деревне Хантутин южнее города Ариха. Информация о нанесенном боевикам уроне в живой силе или технике пока выясняется. Оппозиционные СМИ, в свою очередь, снова опубликовали неподтвержденные сведения о потерях САА. Так, Twitter-канал (Step_Agency), заявляет, что боевики провели контратаку, в результате которой погибли или получили ранения десятки сирийских солдат. Также исламисты сообщили о якобы уничтожении танка и захвате двух танков и БМП сил САР. Однако эти данные пока нуждаются в проверке. Как известно, САА развивает на данном направлении полномасштабное наступление.

1 Организация запрещена на территории РФ.