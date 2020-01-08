Пять самых нелепых предложений оппозиционеров в 2019 году

Минувший, 2019 год выдался богатым на внутриполитические события и обещания, особенно в период московской предвыборной кампании. Праздники стремительно закончились, как бесконечные подведения итогов и составления списков обещаний на будущее. Но вспомним напоследок о самых… необычных предложениях представителей несистемной оппозиции.

Не пускать «ядерные отходы» от Бориса Вишневского

Петербургский депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский под конец года стал экологом — его очень беспокоил контракт на ввоз и переработку обедненного гексафторида урана, а также судно «Михаил Дудин», которое привезло груз в Петербург из Амстердама, чтобы дальше отправить по железной дороге в Свердловскую область. Депутат вынес несколько предложений, в частности — перегрузить «урановые хвосты» в Усть-Луге, чтобы уберечь город от потенциальной опасности, а в дальнейшем и вовсе разорвать контракт.

«Наш город и наша страна не являются и не могут являться свалкой для зарубежных радиоактивных отходов. Особенно циничной эта ситуация выглядит в условиях так называемых «контрсанкций»: ввозить в Россию сыр из Германии нельзя, а радиоактивные отходы можно? Мы требуем не допускать в Санкт-Петербург указанные радиоактивные отходы и организовать перегрузку «урановых хвостов» с прибывающего судна «Михаил Дудин» в Усть-Луге, как это было сделано в 2009 году. Вероятность аварийных выбросов мала, но размер последствий в Санкт-Петербург и в Усть-Луге отличается в тысячи раз. В дальнейшем мы требуем не допускать ввоза «урановых хвостов» и иных радиоактивных отходов в Россию», — писал он в Facebook.

Политолог Вишневский так и не объяснил, почему он небрежен к жителям Ленобласти и готов подвергнуть опасности их, а также в чем именно радиационная угроза обедненного урана, но экспертам-физикам и химикам не поверил, назвав их «купленными Росатомом». Против «хвостов» пикетировали «яблочники» и в других регионах России, на пути следования состава с контейнерами.

А в Новоуральске панику оппозиционеров не поняли — недавно сотрудники Уральского электрохимического комбината отметили 70 лет с момента первого получения обогащенного урана из «хвостов». Технология эффективная и отработанная, с советских времен все идет штатно и без происшествий, оставаться без перспектив и денег из-за чрезмерно опасливых гуманитариев химики не хотят.

Референдум по гей-параду от Любови Соболь

Экс-кандидат в Мосгордуму от команды Алексея Навального в летнем интервью «Би-би-си» высказалась по многим вопросам, рассказала и о том, как относится к правам секс-меньшинств, — знаковая тема для западного общества. Соболь заметила, что лично ничего против не имеет, однако не готова как депутат разрешать геям маршировать по Москве с радужными флагами и тут нужен референдум.

«Я бы вынесла этот вопрос на референдум. По этой проблеме много споров. Меня не смущает сам парад. Как мать меня смущают голые люди, которые с игрушками из секс-шопа выходили бы на улицу», — сказала она.

Заявление расстроило активистов ЛГБТ-сообщества и дружественных к ним, лишив Соболь части поддержки. С точки зрения потенциальных избирателей, оно тоже странное: референдум — затратное мероприятие, и гей-парады в столице точно не повод его проводить и участвовать, так как проблема мало беспокоит рядовых граждан традиционной ориентации, которых все-таки пока большинство в Москве.

Остановить строительство МСЗ от Дмитрия Гудкова

Еще один недокандидат команды Навального Дмитрий Гудков отметился экологической инициативой. В марте он призвал остановить строительство четырех мусоросжигающих заводов, которые должны уничтожать мусор с подмосковных свалок. Он пугал необратимыми последствиями для здоровья тех, кто будет жить неподалеку, и требовал не молчать, приводя довольно убедительные цифры в Facebook.

«Если коротко — из-за них мы все довольно быстро посадим здоровье, а сотни тысяч умрут. Многие, кто успеет родить детей, — родят больных. И огромные деньги потребуются, чтобы покрыть вред из-за строительства. От смертельно опасных выбросов нас собираются защищать активированным углем, а ядовитые остатки сжигания мусора (38% от изначального объема, 260 тысяч тонн ежегодно от каждого МСЗ) планируется возить через всю страну, из Подмосковья в Томск», — писал он.

Оказалось, все куда проще: семейство Гудковых давно и прочно делает бизнес на вывозе мусора в подмосковной Коломне и очень не хочет терять доходы от полигона «Воловичи», который должны закрыть в 2020 году, как и другие мусорные свалки Подмосковья. Этим и объясняются призывы не сжигать, а рекультивировать отходы как в Европе. Что мешало небедному отцу Дмитрия Геннадию Гудкову вложиться в технологию рекультивации раньше (хотя бы на подконтрольной территории), раз это так беспокоит, мы не знаем и вряд ли поймем.

Электромусоровозы от эльфа МГД

Вернемся к более локальной городской повестке. Дарья Беседина, прошедшая в МГД от партии «Яблоко», называет себя наивным эльфом в Twitter, и не зря. Девушка увлечена урбанистикой, дружит с Максимом Кацем и Ильей Варламовым и внимательно следит за всеми градостроительными трендами. В частности, Дарью очень беспокоит, что мусор в Москве вывозит неэкологичный транспорт. Однажды Беседина показала свой гениальный проект — мусоровозы с «рогами» как у троллейбусов. Рунет очень повеселился.

Мы помним еще одно великолепное предложение Дарьи — в программе А-team на «Эхе Москвы» она размышляла, как заставить москвичей отказаться от личного автомобиля в пользу самокатов, велосипедов, наземного транспорта и собственных ног. Инициатива «сузить Ленинградский проспект» повергла в нездоровый хохот ведущих и всех зрителей, кто хоть раз пробовал поездить по центру Москвы.

Визы для мигрантов от Алексея Навального

Алексей Навальный занят глобальными вещами. Он любит давать интервью и старается предстать умным и широко эрудированным человеком, имеющим собственное мнение и предложения по всем значимым для общества вопросам, как и положено стремящимся в большую политику. Но иногда ему не везет с въедливыми и умными собеседниками, не испытывающими трепета при виде медийной знаменитости.

Вот и в беседе с основателем The Bell Елизаветой Осетинской вышло неудобно, едва только речь зашла об экономике, бизнесе и миграционной ситуации. Алексей рассказал, что проблемы мигрантов знает очень хорошо, так как регулярно «спит с ними» (в камерах ОВД и ИВС, а не то, что подумали самые толерантные), а также предложил ввести для них визы.

«Конечно, проблема нелегальной миграции никогда не исчезнет, потому что есть богатая страна, есть бедная страна. Из бедной страны бегут в богатую. Это естественно. Но мы хотим начать упорядочивать эту систему. Я считаю, что каждый иностранец, который приехал работать сюда из Узбекистана, должен иметь нормальную рабочую визу, нормальную медицинскую страховку и минимальные трудовые гарантии. Он должен точно так же работать с отпуском один раз в год, он должен точно так же работать не больше восьми часов в день», — сказал он.

Осетинская возразила, что у мигрантов все это и так есть — достаточно приехать и встать на учет в ФМС, прежде чем устраиваться на работу, а въездные визы лишь сделают дороже их вход на рынок труда в России и приведут к росту коррупции — будет спрос на услуги легализации в обход. Также она заметила, что это повредит большим успешным компаниям, которые используют преимущество — труд мигрантов. Следовательно, повредит экономике в целом и малому бизнесу, о котором Алексей так заботится, что готов снизить налоговую нагрузку. Но Навальный предпочел съехать с неудобной темы, как он обычно и делает.

Вспоминая такие чудесные инициативы, становится радостно, что эти люди не имеют какого-то реального влияния на ситуацию. Потому что читать и обсуждать подобное — весело. Но жить в прекрасном новом мире, где химики и ядерные физики Новоуральска сидят без работы, свалки Подмосковья растут и ширятся, крупные компании взвинтили цены на конечный продукт из-за удорожания труда или ушли с рынка, по Москве нельзя ездить на автомобиле, а твой гражданский долг — проголосовать за или против гей-парада в ближайшее воскресенье, — это как-то не очень.