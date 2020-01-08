Сенатор Цеков назвал чистой правдой заявление экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Москва, 8 января. Заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики США против Москвы, — это чистая правда, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, политики Евросоюза и, в частности, Прибалтики часто после выхода в отставку начинают объективно оценивать положение своих стран и их отношения с Россией. Цеков также обратил внимание на то, что США действительно готовы применить меры против латвийских политиков, которые стремятся наладить отношения с Москвой.

«Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией», — добавил сенатор в комментарии телеканалу RT.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление Юрканса, высказал мнение, что против России со стороны Запада идет самая настоящая полномасштабная информационная война США.

Чепа добавил, что такое положение дел не может нравиться Прибалтике, ведь из-за антироссийских санкций страдает в первую очередь их экономика.