Путин и Эрдоган начали встречу в Стамбуле в формате тет-а-тет

Стамбул, 8 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Президенты двух держав начали встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Диалог Путина и Эрдогана проходит в закрытом для прессы режиме.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что лидеры двух государств обсудят обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Помимо этого, он отметил, что Эрдоган после атаки Пентагона возле багдадского аэропорта ведет «плотную дипломатическую работу».

Ранее сообщалось, что в ходе визита российского лидера в Турцию 8 января лидеры государств обсудят ситуацию в Сирии и Ливии. Также глава российского государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Напомним, 3 января военное ведомство США нанесло авиационный удар по автомобильной колонне в районе воздушной гавани Багдада, убив командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, резко обострившей ситуацию в регионе, отдал лично хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство иранского генерала. В ответ Трамп пригрозил Тегерану ударами по 52 иранским объектам, в том числе культурного наследия.