Экономист Разуваев рассказал, как отразится на фондовых рынках возможная война Ирана с США

На фоне вооруженного конфликта между Ираном и США начали волноваться фондовые рынки. После ракетного удара по американским базам в Ираке фондовые индексы понизились на 1,5–2,6%, а цены на основные биржевые товары увеличились на 2,4–5%. Котировки нефти Brent повысились на 5% и достигли отметки 71,75 доллара за баррель, а золото впервые с 2013 года стало стоить дороже 1600 долларов за тройскую унцию. Впрочем, назвать это скачком цен нельзя — мир пока еще не верит в возможность третьей мировой войны, сказал в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Если конфликт перерастет в крупную войну, то котировки обвалятся очень сильно, — считает экономист. — Однако пока все считают, что ни Иран, ни другие страны Персидского залива не готовы к такому развитию событий и ничего подобного не случится. Да, в цене на нефть появилась так называемая «военная премия». Ожидается, что она пересечет черту 70 долларов за баррель, но взрывного роста ждать не стоит».

Повышение цен на золото Разуваев объяснил тем, что этот драгоценный металл является «классическим убежищем» — в случае любых катаклизмов инвесторы бегут именно «туда». Так что это можно назвать сугубо спекулятивной динамикой — каких-то реальных факторов, способных серьезно влиять на «золотые» котировки, пока нет.

По словам собеседника ФАН, участники рынка считают, что противостояние Ирана с США ограничится точечными акциями без привлечения действительно серьезного оружия. В связи с этим аналогии с войной в Ираке в 2003 году неуместны.

«Иран — это не Ирак, и в Соединенных Штатах это отлично понимают, — считает эксперт. — Это шииты (одно из ответвлений ислама. — Прим. ФАН), это моноэтническая страна, у них куча фанатиков по всему миру. Не будем также забывать, что иранцев поддерживает Сирия, а Сирию — мы. Тогда же, в 2003 году, Ирак оказался один на один с угрозой, а на фондовых рынках действовало стандартное правило: «покупай на ожиданиях, продавай на событиях». То есть перед началом боевых действий нефть росла, а потом пошла коррекция вниз».

Сейчас, по мнению экономиста, никто точно не знает, есть ли у Ирана ядерная бомба. И даже если есть, то, скорее всего, в распоряжении у его вооруженных сил нет средства доставки для нее. Так что предсказать, как точно будут вести себя в этой связи фондовые рынки, невозможно.