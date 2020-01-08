«Уральские авиалинии» и S7 изменят проходящие над Ираном маршруты рейсов

Москва, 8 января. Отечественные авиационные перевозчики «Уральские авиалинии» и S7 собираются скорректировать маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана. Об этом сообщили в среду в авиакомпаниях.

Ранее Росавиация рекомендовала российским компаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами из-за риска для безопасности полетов гражданских бортов.

Как сообщает ТАСС, обе компании учли требования Росавиации, в связи с этим маршруты будут скорректированы.

«Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты», — уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ситуация вокруг Ирана резко ухудшилась после удара Пентагона в районе багдадского аэропорта 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. 8 января Тегеран в ответ на убийство Сулеймани подверг ракетной атаке две американские базы, расположенные в Ираке.

Помимо этого, сегодня утром самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился сразу после взлета в аэропорту Тегерана.